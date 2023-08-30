台南登革熱再增157例！累計快破3千例 海砂屋藏蚊強制清理
台南市今天新增本土性登革熱病例157例，仍居高不下，累積2901例，明天可能破3千例。安南區溪墘里及安富里確診病例數持續上升，今天針對里內的百棟海砂屋空屋等高風險點執行相關防治措施，清出大量廢棄物，希望能遏阻病媒蚊孳生。
今日157例分布狀況為安南區35例，東區30例，南區28例，永康區22例，北區15例，中西區12例，仁德區6例，安平區及關廟區各3例，歸仁區2例，柳營區1例，年齡介於8歲以下至89歲。
南市登革熱防治中心表示，連日來安南區溪墘里及安富里確診病例數持續上升，市府副秘書長尤天厚迅速調度各局處動員，針對里內的勞工市場及百棟海砂屋空屋等高風險點加強防治措施，繼上周貼出限期清除改善公告後，市場處已立即完成勞工市場環境整頓。
今日安南區公所、衛生局、環保局及工務局強制執行百棟海砂屋空屋及空地環境整理，清出大量的廢棄物，由環保局協助後續清運。
登革熱防治中心主任蘇世斌表示，面對嚴峻的疫情，市府沒有退讓的空間，對於各個高風險點將持續貫徹公權力執行，嚴格落實孳清；若查獲陽性孳生源將依傳染病防治法第25條逕行舉發，依同法第70條處3000元以上1萬5000以下罰鍰，絕不寬貸。
有感於南市登革熱疫情嚴峻，同時考量到消防人員協助防蚊工作的辛勞，台南市醫師公會與台南市診所協會聯合捐贈防蚊液及門窗貼片物資一批，今日由醫師公會理事長陳相國及診所協會理事長賴俊良代表致贈，由消防局科長張勇鈞代為接受，盼能提供消防弟兄執勤時多一層的保護，共同消滅病媒蚊。
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