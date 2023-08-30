台南登革熱再增157例！累計快破3千例 海砂屋藏蚊強制清理

台南市今天新增本土性登革熱病例157例，仍居高不下，累積2901例，明天可能破3千例。安南區溪墘里及安富里確診病例數持續上升，今天針對里內的百棟海砂屋空屋等高風險點執行相關防治措施，清出大量廢棄物，希望能遏阻病媒蚊孳生。

今日157例分布狀況為安南區35例，東區30例，南區28例，永康區22例，北區15例，中西區12例，仁德區6例，安平區及關廟區各3例，歸仁區2例，柳營區1例，年齡介於8歲以下至89歲。

南市登革熱防治中心表示，連日來安南區溪墘里及安富里確診病例數持續上升，市府副秘書長尤天厚迅速調度各局處動員，針對里內的勞工市場及百棟海砂屋空屋等高風險點加強防治措施，繼上周貼出限期清除改善公告後，市場處已立即完成勞工市場環境整頓。

今日安南區公所、衛生局、環保局及工務局強制執行百棟海砂屋空屋及空地環境整理，清出大量的廢棄物，由環保局協助後續清運。

登革熱防治中心主任蘇世斌表示，面對嚴峻的疫情，市府沒有退讓的空間，對於各個高風險點將持續貫徹公權力執行，嚴格落實孳清；若查獲陽性孳生源將依傳染病防治法第25條逕行舉發，依同法第70條處3000元以上1萬5000以下罰鍰，絕不寬貸。