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台南敬軍9月推專屬優惠公車、景點免費 指定店家買1送1

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市迎接軍人節，向國軍致敬，推出多樣優惠。記者鄭惠仁／攝影
台南市迎接軍人節，向國軍致敬，推出多樣優惠。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府迎接九三軍人節，結合業者推出多樣優惠，軍人憑證可在超過20處場館、古蹟、風景區及觀光工廠享專屬優惠。到海安、孔廟及赤崁等商圈指定店家購物還可享折扣，整個9月憑證即可免費搭乘大台南公車

市長黃偉哲表示，國軍任務繁重，肩負的壓力也很大，今年登革熱疫情爆發時，國軍於第1線協助化學防治噴藥，颱風時也隨時待命，協助救災搶險。市府除代表市民向國軍表達最高敬意與謝意，也要透過豐富多元的優惠，打造燦爛9月，歡迎國軍及親友到訪台南。

今年軍人節專屬優惠包括號召海安、孔廟、赤崁商圈超過40家的店家響應，本人憑中華民國軍人身分證至指定店家購物，就享有折扣或買1送1等好康，至全美戲院消費也可享貴賓價優待。

優惠期間持現役軍人身分證即可免費參觀赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、山上花園水道博物館、隆田文化資產教育園區及左鎮化石園區。軍人節要應景走訪的「定情碼頭德陽艦園區」，也推出9月3日現役軍人憑證免費登艦優惠。

大內南瀛天文館及北區兒童科學館，也推出現役軍人憑證免費參觀。另，新化虎頭埤、德元埤荷蘭村、葫蘆埤自然公園等景點，也可憑現役軍人證享優惠。

台南多家觀光工廠也響應推出國軍官兵專屬優惠，包括台灣菸酒隆田酒廠、善化啤酒，東山區東和蜂文化觀光工廠、永康區立康中草藥產業文化館。

市府也邀請各家客運公司共襄盛舉，整個9月軍人只要向司機出示相關證件，就可免費搭乘大台南公車各路線（雙層巴士除外），不必另外刷卡或購票，包括市區公車、幹支線公車、小黃公車、厝邊公車及台灣好行觀光公車等均適用。憑證購買雙層巴士車票，則可享半價優惠。

更多詳細優惠資訊歡迎到經濟發展局臉書(https://www.facebook.com/economicoffical)查詢；或流覽台南旅遊網https://www.twtainan.net/

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軍人節 台南 公車

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