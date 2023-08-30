快訊

親友直指不適合入監…陳盈潔入獄滿一周 桃園女監曝最新身體狀況

不斷更新／強颱蘇拉來襲！31日全台停班停課一覽 台東縣明正常上班課

獨／超暖心！闆娘為失禁客衝買衣 居民喊「開學後新台幣全下架！」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夫妻檔種出麻豆文旦好味道 最開心是有子接棒傳承

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
文旦一年一收，但仍是「粗活」，農民年事漸高，加上苦於無人接棒，也成產業延續的隱憂。記者莊曜聰／攝影
文旦一年一收，但仍是「粗活」，農民年事漸高，加上苦於無人接棒，也成產業延續的隱憂。記者莊曜聰／攝影

73歲的郭玉飛與67歲妻子郭李春梅在台南麻豆經營柚園，至今已是第三代，園區採草生栽種，自製的固態有機肥是獨門秘方，近年多次參加南市文旦評鑑大賽都榜上有名，前年、今年都拿下特等獎，兩人說訣竅就是「用心」，8分多的柚園環境整齊清潔，成長期只要地上有落果都得撿拾乾淨，一顆顆文旦在呵護下成長，果肉水分充足、酸甜適中，吃起來就是不一樣。

根據台南市農業局統計，南市今年種植文旦面積共1095公頃，其中麻豆區占839公頃，年產量約2.2萬公噸，共有31個產銷班、超過1500位農友，產量跟品質都有口皆碑，但受到農村人口老化、缺工問題影響，年輕一輩多嫌果園工作辛苦，另外也有中年退休者接手老農果園，但沒想到從農辛苦，顧不到1、2年就「投降」，紛紛尋求轉租或轉賣，也成為產業隱憂

隨著年齡漸長，郭玉飛當然也會煩惱接棒問題，所幸小兒子規劃退休後將接手種植，偌大柚園總算能傳承下去，但並非所有狀況都如此順遂，郭玉飛說，身邊就有不少朋友因無人接手，最後只好轉租或賣地，加上承接人並不一定嫻熟農業，珍貴的老欉顧到枯死，相當可惜。

目前擔任警察的「阿川」在麻豆租地種植文旦，放假時努力「巡田水」，由於本來就是農家子弟出身，對農事駕輕就熟，他說文旦經濟價值不錯，近年來成為退休人員的投資，有人親力親為、有人雇工管理，但農業畢竟專業度高，又是高勞力付出，一直有人進場，但退場的也很多。

李明彥返鄉種植文旦，還與其他農民組成「快快公雞文旦聯盟」做公益，目前已經邁入第10年，年紀剛突破40歲，但已從青農晉身「資深青農」，李明彥從3分地開始，後來陸續承租老農土地，目前栽種面積近4公頃，全部有產銷履歷，除了栽種管理，同時經營品牌及銷售管道，他坦承壓力不小，但不忍看到果園荒廢。

麻豆區農會也關注到此一情況，持續開發周邊加工產品，並引進省工機械，在加工及分級包裝上減少人力需求，並規劃一系列行銷及展售活動，提高文旦的附加價值，今年麻豆文旦節將於9月16、17日在總爺藝文中心舉行，現場結合和風文化祭，舉辦舉辦「秋柚日和市集」，將有文旦展售及精彩表演，邀民眾一同參與。

郭玉飛與妻子郭李春梅經營柚園多年，拿下評鑑特等獎，未來園區將由兒子接棒，將好口味傳承下去。記者莊曜聰／攝影
郭玉飛與妻子郭李春梅經營柚園多年，拿下評鑑特等獎，未來園區將由兒子接棒，將好口味傳承下去。記者莊曜聰／攝影
麻豆文旦節將於9月16、17日在總爺藝文中心登場。記者莊曜聰／攝影
麻豆文旦節將於9月16、17日在總爺藝文中心登場。記者莊曜聰／攝影
夫妻倆的小兒子擔任警職，未來退休後將接手柚園經營。記者莊曜聰／攝影
夫妻倆的小兒子擔任警職，未來退休後將接手柚園經營。記者莊曜聰／攝影

文旦 青農 台南

延伸閱讀

南市上半年30日交通死亡減7人 百大路口年底完成改善

南市獲公有場館友善之都 黃偉哲：打造全民運動城

南市「文旦王」出爐 前年剛得今年又是她

蘇拉颱風進逼文旦恐受創 農業師傅、外役監助採收

相關新聞

台南敬軍9月推專屬優惠公車、景點免費 指定店家買1送1

台南市政府迎接九三軍人節，結合業者推出多樣優惠，軍人憑證可在超過20處場館、古蹟、風景區及觀光工廠享專屬優惠。到海安、孔...

夫妻檔種出麻豆文旦好味道 最開心是有子接棒傳承

73歲的郭玉飛與67歲妻子郭李春梅在台南麻豆經營柚園，至今已是第三代，園區採草生栽種，自製的固態有機肥是獨門秘方，近年多...

盼登革熱疫情降溫 台南新營大廟中元「藥普」祈求眾神庇佑

台南登革熱疫情延燒，台南新營大廟「濟安宮」今下午辦理中元普度，特別安排「藥普」，除應景牲禮，供桌也擺放鹿茸、人參及「萬應...

嘉義縣微型文創園區進度落後！現場鋪滿營建廢棄物 縣府回應了

嘉義縣投資14億元微型文創園區BOT案，記者現場直擊，基地有碎磚塊等雜物及大量事業廢棄物。文觀局解釋，是廠商把磚頭打碎，拿來...

斥資打造觀光公廁 台61幸福公路五條港休息站將啟用

雲林縣政府行銷台61幸福公路，在台西鄉五條港交流道下打造友善公廁，結合周邊綠美化，成為台61公路台西五條港休息站，將於9...

中元普度供品都有意義 這間宮廟遵循傳統習俗

今天是農曆7月15日中元節，不少廟宇都會舉行普度。台南歸仁歸南北極殿今開250桌供品，琳瑯滿目。其中有33桌更是精心規劃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦