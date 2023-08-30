夫妻檔種出麻豆文旦好味道 最開心是有子接棒傳承

73歲的郭玉飛與67歲妻子郭李春梅在台南麻豆經營柚園，至今已是第三代，園區採草生栽種，自製的固態有機肥是獨門秘方，近年多次參加南市文旦評鑑大賽都榜上有名，前年、今年都拿下特等獎，兩人說訣竅就是「用心」，8分多的柚園環境整齊清潔，成長期只要地上有落果都得撿拾乾淨，一顆顆文旦在呵護下成長，果肉水分充足、酸甜適中，吃起來就是不一樣。

根據台南市農業局統計，南市今年種植文旦面積共1095公頃，其中麻豆區占839公頃，年產量約2.2萬公噸，共有31個產銷班、超過1500位農友，產量跟品質都有口皆碑，但受到農村人口老化、缺工問題影響，年輕一輩多嫌果園工作辛苦，另外也有中年退休者接手老農果園，但沒想到從農辛苦，顧不到1、2年就「投降」，紛紛尋求轉租或轉賣，也成為產業隱憂

隨著年齡漸長，郭玉飛當然也會煩惱接棒問題，所幸小兒子規劃退休後將接手種植，偌大柚園總算能傳承下去，但並非所有狀況都如此順遂，郭玉飛說，身邊就有不少朋友因無人接手，最後只好轉租或賣地，加上承接人並不一定嫻熟農業，珍貴的老欉顧到枯死，相當可惜。

目前擔任警察的「阿川」在麻豆租地種植文旦，放假時努力「巡田水」，由於本來就是農家子弟出身，對農事駕輕就熟，他說文旦經濟價值不錯，近年來成為退休人員的投資，有人親力親為、有人雇工管理，但農業畢竟專業度高，又是高勞力付出，一直有人進場，但退場的也很多。

李明彥返鄉種植文旦，還與其他農民組成「快快公雞文旦聯盟」做公益，目前已經邁入第10年，年紀剛突破40歲，但已從青農晉身「資深青農」，李明彥從3分地開始，後來陸續承租老農土地，目前栽種面積近4公頃，全部有產銷履歷，除了栽種管理，同時經營品牌及銷售管道，他坦承壓力不小，但不忍看到果園荒廢。