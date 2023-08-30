聽新聞
test
0:00 / 0:00
盼登革熱疫情降溫 台南新營大廟中元「藥普」祈求眾神庇佑
台南登革熱疫情延燒，台南新營大廟「濟安宮」今下午辦理中元普度，特別安排「藥普」，除應景牲禮，供桌也擺放鹿茸、人參及「萬應」蚊蟲藥等，供品都捐給弱勢團體，廟方說，除全民落實防疫，也盼藉此祈求國人都能平安。
新營大廟濟安宮下午普度，請來道長作法，開放民眾大拜拜，大豬公上桌，場面超澎拜。除了魚、雞、豬等牲禮，還有民眾擺上空心菜湯，也有人放上菸、酒、飲料，甚至還有針線或化妝品給愛漂亮的「好姊妹」。
特別的是，除有帶有吉祥諧音的餅乾如乖乖、樂事、旺旺都整組擺上桌；去年引發討論的萬應白花油，也因名字應景受到青睞，有信眾說，有萬應也有白花，很適合七月半，給好兄弟醒腦、治頭痛，拜拜後還能分送給親友來消腫止癢，避免蚊蟲叮咬。
身兼濟安宮主委的市議員蔡育輝說，當前登革熱疫情尚未降溫，廟方除配合市府相關防疫，這次中元普度濟安宮主神－醫神保生大帝降旨「藥普」，除中藥，也有保健飲品、白花油，食補、藥補都有，希望能保庇信眾。
蔡育輝表示，廟方今年普度結合公益，白米、麵食、餅乾等供品都捐給弱勢團體，讓普度結合公益。
民俗專家廖大乙說，民眾擺放藥物是普度習俗之一，早期農業時代放置分別代表感冒、顧肝、顧腎等三甕妙藥，隨時代變遷，比較少看到傳統藥普，現代人要改拜白花油、感冒糖漿也無不妥，心誠則靈。但有「招你來」意涵的香蕉、李子、梨子，以及代表不淨的芭樂、綠番茄等水果，切忌上桌。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言