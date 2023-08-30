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嘉義縣微型文創園區進度落後！現場鋪滿營建廢棄物 縣府回應了

聯合報／ 記者黃于凡呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣微型文創園區南北基地間，被傾倒堆放大量營建廢棄物。記者黃于凡／攝影
嘉義縣微型文創園區南北基地間，被傾倒堆放大量營建廢棄物。記者黃于凡／攝影

嘉義縣投資14億元微型文創園區BOT案，記者現場直擊，基地有碎磚塊等雜物及大量事業廢棄物。文觀局解釋，是廠商把磚頭打碎，拿來當臨時停車場的底部。另，議員詹琬蓁質疑，南基地原訂9月底試營運，工程進度落後恐再跳票，文觀局解釋，受天侯影響將延至10月中旬完工。

現場直擊發現，北基地鋪滿紅色磚塊、水泥石磚等碎塊，且中間還參雜水管、麻布袋、冷氣管、鐵件等物品。南基地目前已整地，工人正搭起輕鋼架。且南北側中間還被傾倒大量事業廢棄物，2座小山丘中有水泥塊、柱及磁磚碎片等。

「現在只剩1個月時間，來得及嗎？」縣議員詹琬蓁表示，藍綠議員對於「羊角藝術村」BOT都提出過質疑，光禹公司因標到縣府BOT案子，能跟中央要經費申請補助及融資，日前文觀局有回應說，預計最遲9月底前試營運，但目前至今，民眾反應進度落後無成果。

林姓地方民眾表示，今天都開學日第一天了，原本說暑假要試營運，現場仍很空虛，為何去年土地計畫變更都還沒處理好，就要急著11月初動土，且預計完工從2026年又延到2027年，今年暑假試營運也又再度跳票了？大家都很擔憂開發成空。

縣府文觀局表示，南基地原訂9月底完成，受天後因素影響延至10月中旬，將打造餐廳、萌寵動物園、戶外體能訓練設施等；另，北基地因景觀池面積需擴大，廠商正辦理開發計畫變更，目前專案小組已過，再送非都市計畫用地審查大會，通過後就能全速運轉，預計2027年完工。

嘉義縣微型文創園區南北基地間，被傾倒堆放大量營建廢棄物。記者黃于凡／攝影
嘉義縣微型文創園區南北基地間，被傾倒堆放大量營建廢棄物。記者黃于凡／攝影
嘉義縣微型文創園區南基地進度落後，將延至10月中旬完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣微型文創園區南基地進度落後，將延至10月中旬完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣微型文創園區北基地地面鋪滿營建廢棄物。記者黃于凡／攝影
嘉義縣微型文創園區北基地地面鋪滿營建廢棄物。記者黃于凡／攝影
嘉義縣微型文創園區南基地進度落後，將延至10月中旬完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣微型文創園區南基地進度落後，將延至10月中旬完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣微型文創園區北基地地面鋪滿營建廢棄物。記者黃于凡／攝影
嘉義縣微型文創園區北基地地面鋪滿營建廢棄物。記者黃于凡／攝影

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