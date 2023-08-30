中元普度供品都有意義 這間宮廟遵循傳統習俗

今天是農曆7月15日中元節，不少廟宇都會舉行普度。台南歸仁歸南北極殿今開250桌供品，琳瑯滿目。其中有33桌更是精心規劃，用各式食材取諧音的吉祥話，如封肉、筍乾及芋頭所組成的「封官賜爵‧節節高升」，別具意義。值年爐主謝燿鴻表示，此次普度的供品擺設，翻閱文獻記載及長輩口述，賦予每樣供品意義，也讓大眾能夠了解普度相關的習俗。

謝燿鴻說，「有千年的古廟，沒有百年信徒」有些文化傳統隨時間消逝，也讓人漸漸淡忘。就如中元普度都有一些傳統習俗已鮮為人知。為突顯普度意義，特別翻閱文獻資料以及詢問當地耆老有關於供品的知識。如在主祭位，會準備了半生熟「空心菜湯」，意為你我不相識，誠心相請。不過菜湯卻是沒有調味。據傳統習俗，拜完之後還得潑在門邊，代表無心留你，吃飽請離開，不要再回味。

謝燿鴻表示，相傳空心菜也有扁擔之意，供擔物品的工具，加上竹籃則供裝米食等供品，也讓神魂們啟程時有金銀隨行好運相伴。

謝燿鴻還說，中元普度其實還會準備芋頭，象徵「拜芋有頭路」，或者取每一樣供品的諧音，如封肉、筍乾及芋頭所組成的「封官賜爵、節節高升」；雞、花及芋頭組成的「加官晉祿、金雞報喜」等，都是根據傳統習俗而準備，都有固定的擺法。除了讓大眾更能了解中元普度的文化外，也讓好兄弟們能夠滿載而歸。