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嘉義縣超商店長轉換跑道上山種咖啡 與妻子開啟退休第二春

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣9間咖啡莊園將到日本沖繩舉辦風味推廣交流活動，今在縣府舉辦行前記者會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣9間咖啡莊園將到日本沖繩舉辦風味推廣交流活動，今在縣府舉辦行前記者會。記者黃于凡／攝影

57歲蔡奇蒼經營便利商店10多年，因工作壓力大、生活節奏緊張，與妻子趙燕卿轉換跑道，到山上學習種咖啡樹、烘焙咖啡，在嘉義縣梅山鄉親手打造屬於自己的咖啡莊園，開啟人生第二春，9月5日將與9名五星咖啡莊園業者到日本沖繩舉辦風味推廣交流活動。

「再3年就要滿60歲了！」科子林咖啡莊園主蔡奇蒼說，他年輕時從事土木工程行業，直到40歲轉換跑道經營便利商店，50歲時因想轉換生活形態，開始為老年生活做準備，與妻子一起報名咖啡課程，從頭開始學，斜槓種植咖啡、烘豆，咖啡與原先專業不同，比較有趣。

趙燕卿說，她和先生經營便利店10多年，銷售額還算不錯，但工作壓力大、生活節奏太快，感覺不是自己想要的生活，於是開始為未來尋出路，從平地找到山上，在瑞里村科子林發現適合種植咖啡的農地，親力親為打造屬於自己的咖啡莊園，開啟人生第二春。

「小農種咖啡賺不了什麼錢。」蔡奇蒼坦言，投入許多生產設備，到目前為止獲益不高，甚至沒有資本做濾掛咖啡，所以仍持續經營超商截長補短，年紀大後體力逐漸下降，他要趁現在還有力氣，兼顧便利商店與咖啡莊園，期許未來咖啡莊園上軌道，老年生活愈來愈好。

縣長翁章梁說，嘉義縣五星級咖啡莊園有來自阿里山鄉、梅山鄉、番路鄉、竹崎鄉及中埔鄉等不同海拔與品種風味的特色莊園，推廣交流活動將由莊園主講述咖啡故事、沖煮分享，讓日本咖啡師品嘗嘉義縣獨有精品咖啡，截至目前已近100名日本咖啡師及採購商線上報名。

參與業者包括優遊吧斯瑪翡咖啡莊園、青葉咖啡莊園、福友咖啡、佳禾咖啡莊園、晉揚欣、咖啡莊園、璟隆咖啡莊園、科子林咖啡莊園、部舞咖啡莊園、琥珀社咖啡莊園。其中，部舞咖啡莊園的藝伎咖啡頗受好評，璟隆咖啡莊園位於特富野，風景優美值得到訪。

嘉義縣9間咖啡莊園將到日本沖繩舉辦風味推廣交流活動，縣長翁章梁今天參加行前記者會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣9間咖啡莊園將到日本沖繩舉辦風味推廣交流活動，縣長翁章梁今天參加行前記者會。記者黃于凡／攝影
便利商店店長蔡奇蒼轉換跑道種咖啡，攜手妻子開啟人生第二春。記者黃于凡／攝影
便利商店店長蔡奇蒼轉換跑道種咖啡，攜手妻子開啟人生第二春。記者黃于凡／攝影

咖啡 嘉義 翁章梁 斜槓

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