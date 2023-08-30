配合限塑 台南10月1日起禁用塑膠1次用飲料杯

配合中央限塑政策，台南市政府今天宣布，台南市轄內飲料店（含攤商/鋪/販）10月1日起禁用塑膠材質1次用飲料杯，預估每年減少約1億6000萬個塑膠1次用飲料杯使用。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，台南市10月1日起禁用塑膠材質1次用飲料杯，已行文轄管商業登記「飲料店業」商號、公司共約7000家，且派員至48處夜市及115處公民有市場宣導。

環保局表示，店家應儘速盤點庫存及徵詢供應商回收意願，或洽詢鄰近回收業者變賣、交付環保局資源回收車回收。環保局預估台南禁用塑膠1次用飲料杯實施後，每年減少約1億6000萬個塑膠1次用飲料杯使用。

環保局建議禁用塑膠杯政策上路後，店家可改用紙類或以甘蔗、麥桿、稻殼等植物纖維為主要材質的飲料杯，或引入循環杯租借服務，且鼓勵民眾養成「自備、重複、少用」習慣，真正減少1次用飲料杯的耗用。

環保局人員說，各縣市陸續推動禁用塑膠飲料杯政策，台南也有不少連鎖飲料店改用紙杯替代，10月1日政策上路若查獲違規者，將依廢棄物清理法裁處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。