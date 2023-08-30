南市獲公有場館友善之都 黃偉哲：打造全民運動城

遠見報導台南市獲評比，在「校園、公有場館對外開放比例」、「平均每人運動經費」項目摘下金牌，「平均每位選手獲得培訓經費」則榮獲銀牌，市長黃偉哲表示，顯見南市於開放公立場館提供全民運動使用，以及深耕競技運動、培育優異選手，已展現成果。

市長黃偉哲表示，10月21至26日的全國運動會即將在台南市舉辦，而提前開賽的男子足球賽，南市也在上周六拿下銀牌。他說，南市長期深耕競技運動發展，重視區域性3級銜接培訓制度，讓選手可以從小激發體育潛能，在訓練過程中，持續給予充實的體育發展資源，除了規畫健康管理計畫，使選手保有運動傷害防護的觀念，避免於競賽中受傷外，更安排體能訓練師到校教授體能養成課程，增強身體素質，提供選手更強的後盾支援。

黃偉哲說，在全方位照顧培訓下，近期的國際綜合運動賽會，如剛落幕的第31屆成都世界大學運動會，南市選手勇奪1銀4銅佳績、第2屆蒙古烏蘭巴托東亞青年運動會，也奪3金；今年全國中等學校運動會舉重種類更有7項破大會紀錄。黃偉哲表示，未來持續增進體育建設，讓臺南不僅有美食、有文化，更是充滿活力的運動城。

體育局長陳良乾指出，體育局持續推動專案性計畫，如菁英運動選手補助計畫，針對全運會奪牌選手每月發給3,000元至2萬元不等的經費，並設定半年檢核選手訓練情形及參賽成績，除了讓選手可以專心訓練，也可定期檢視選手狀態；有別於體育署基層訓練站計畫，南市編列市預算支持選手，規畫績優選手扎根培育計畫，鼓勵選手往自己專長的運動領域持續精進，提升南市體育發展品質。