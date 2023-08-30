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虎尾路邊停車收費 4路段擬明年試辦

聯合報／ 記者陳苡葳陳雅玲／雲林報導
雲林縣虎尾鎮市中心熱鬧，為避免違停等亂象，鎮公所規畫在交通熱點試辦路邊停車格收費。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾鎮市中心熱鬧，為避免違停等亂象，鎮公所規畫在交通熱點試辦路邊停車格收費。記者陳苡葳／攝影

雲林縣虎尾鎮市中心觀光人潮多，車輛違規停車問題嚴重，鎮長丁學忠昨天證實將實施路邊停車格收費，先選定交通熱點中山路、新生路、文化路、復興路段，共試辦127格，避免占用停車格也提升流通率。縣府工務處表示，此案已審核通過，細節配套規畫中，可望在明年上半年實施。

丁學忠說，虎尾的停車場確實不足，為提供充足的停車空間試辦路邊收費停車，建置智慧化車格，並提供App及超商等多元繳費方式，也將引進共享單車、共享電動車作為接駁使用，未來停車空間增設後，若違停狀況仍未改善，不排除增設拖吊場，拖吊違停車輛。

雲林縣於今年以前，是全台少數未實施路邊停車收費的縣市，斗六市4月開始實施，虎尾有雲林布袋戲館、雲林故事館、雲林記憶COOL等文化場館，加上鬧區商店林立，有很多外地觀光客造訪，成為第2個開辦路邊停車收費。

虎尾鎮公所表示，改善違停多管齊下找解方，不希望交通不順暢、違停問題，影響外界觀感，目前施工中的公安路立體停車場預計明年4月啟用，1、2樓為商場空間，其餘地上4層、地下1層為停車場，將提供296個汽車停車位、30個機車位。

雲林 違停 停車場

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