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嘉市崇文國小改動線 返校日塞爆

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市崇文國小正進行地下停車場工程，校方規畫永安街為機車接送區，昨天首度實施時交通大打結。記者李宗祐／攝影
嘉義市崇文國小正進行地下停車場工程，校方規畫永安街為機車接送區，昨天首度實施時交通大打結。記者李宗祐／攝影

今天開學日，嘉義市崇文國小地下停車場日前開工，校方暫時封閉大門改從永安街側門接送，昨天返校日先讓學生、家長了解動線，結果永安街整條塞爆，機車、汽車爭道動彈不得。校長許原嘉說，狀況在預期內，加強宣導接送動線，持續檢討改善。

崇文國小學生數1380人為市區大校，校方規畫各年級分流放學，而垂楊路為汽車接送區，並延長到嘉義女中前，五、六年級學生過行穿線過去該處上車，永安街則是機車接送區。

昨中午放學，家長早已在垂楊路、永安街等待，垂楊路的車流狀況順暢，但原本雙向就僅各1個車道的永安街塞爆，機車臨停路邊，也有汽車在此接送，其他汽車經過只能開到對向車道，顛峰時一度動彈不得，員警、義交辛苦導護，但人車太多疏導十分緩慢。

也是學生家長的議員鄭光宏說，早預期會有塞車狀況，便和女兒約定在遠一點的地方接送；他認為，雖學校有採分流，永安街機車接送區還是會有接送時間交疊時間點，應可分散接送點，家長也願意配合。另名家長建議，上下學時段管制永安街交通，只放行機車。

警方表示，路權是大家的，永安街不能禁止汽車通行。校長許原嘉表示，會從昨天的紊亂狀況和相關單位、家長討論改善。

嘉義 車道 小學生

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