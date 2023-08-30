新營交流道設高架匝道 有望年底定案

國道1號台南新營交流道是大新營地區最重要的交通進出口，但東側出口匝道下的道路尖峰時段長期壅塞，市長黃偉哲也多次堵在車陣、要求找出對策。市府與交通部規畫投入約6.33億元，增設高架匝道分流，地方民代盼加快進度；交通部次長胡湘麟昨視察，允諾年底可望定案，力拚2年後完工。

南市交通局分析，新營交流道下的復興路、長榮路口交通號誌時相切換達6時相，尖峰時段停等共計達188秒，且交流道匝道口至該路口僅約40公尺，更有許多車輛「鬼切」違規左轉長榮路，是交通惡化主因。

立法院交通委員會昨天南下考察新營火車站大平台計畫、新營交流道閘道改善計畫等，立委賴惠員也邀交通部次長胡湘麟出席。南市交通局長王銘德簡報說，正進行新營交流道改善可行性研究案，規畫單位建議增設高架匝道，跨越長榮路口銜接復興路，可有效轉移68%車流改行高架匝道，方便往新營市區方向車流不須停等長榮路號誌，也可有效紓解復興路與長榮路口壅塞情形。

交通局表示，改善範圍將為新營交流道東側，從匝道到復興路620巷口約700公尺，包括增設平面匝道及高架匝道，同時調整復興路車道，後續將辦理地方說明會，研究案預計年底前送交通部審議。

「真的很痛苦！」市議員沈家鳳說，新營交流道塞車問題已經成了新民怨，常接到通勤族抱怨，也盼望市府與中央能加快進度，只要能改善，鄉親們都會支持。