台南大東夜市分裂 數百攤商叫苦

台南知名大東夜市的市有地部分本月初招租，導致分裂，新得標團隊取名「大東東夜市」，屆時原址同時存在大東、大東東兩處夜市，分別於9月中旬重啟營業。攤商質疑新團隊大漲租金高達8成，每格位還要收權利金，影響數百攤商被逼出走，且不保障舊攤商權益，市議會國民黨團昨天要求市府介入讓攤商「原租原擺」。

南市經發局市場處回應，將了解大東夜市新、舊業者租金收取方式，及攤商管理模式，協助排解實際經營者間紛爭，協調雙方合作，讓業者負起社會責任協助攤商安置事宜。

攤商自救會的代表表示，目前新團隊通知1天租金450元，第1期從9月18日至12月29日要收租金2萬250元。若依照舊的大東夜市700格，新團隊估計有450格、兩年可收到6400萬元租金，權利金則據說1格收10萬元，450格將能收到4500萬元，估計兩年可收入約1億800萬元。

有攤商指出，原本夜市的吳姓經營者說可以繼續經營3年，後來攤商才知道大東夜市土地已分屬1塊市府所有、1塊農會的，影響300、400攤權益，成立自救會很不得已。

市議會國民黨團昨協助大東的攤商表達心聲，指出希望原位原地擺攤、不要調漲租金、不要收權利金，讓攤商可以生存下去。

原大東夜市用地為南市財稅局與台南市農會共同持有，是都市計劃地區內的公共設施保留地，依規定可作為攤販集中場使用，租約月底到期，市府持有3分之2的土地由來自高雄的團隊標得，原本吳姓經營者租用剩下3分之1農會的土地；不少攤商埋怨市府與農會沒先整合好再標租，以致衍生新、舊業者經營問題。

大東夜市占原夜市面積3分之一，將在9月11日開幕，大東東夜市占原夜市3分之2，將在9月18日開幕，兩處皆每周一、二、五營業。