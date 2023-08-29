漁民「下海推船」萡子寮漁港奇觀！鄉長為民請命求解方

雲林口湖萡子寮漁港淤積嚴重，漁民常得「下海推船」，甚至在海中央等漲潮才能出入海，造就獨有奇觀，立委蘇治芬今天邀集海洋委員會、水利署、營建署、漁業署及工業局等單位至當地座談，針對問題研議治理方案，養殖漁業發展協會總幹事蔡春常、口湖鄉長李龍飛等人也到場為漁民請命，希望中央理解地方難處。

萡子寮漁港過去曾有船運來往澎湖，但近年因航道淤積嚴重，不僅大型船隻無法通行，連竹筏也有問題，李龍飛說，顯見漁民作業有多不便；且淤積嚴重不僅形成潟湖，今天與會的漁民也反映有些蚵架遭淤砂淹沒，海水品質也受影響，造成下崙養殖區的文蛤苗育成困擾。

蘇治芬今與海委會主委管碧玲及相關單位和漁民座談。會中，海委會國家海洋研究院根據現有港口淤積研究和國土保育原則，分析漁港港口淤積問題，現況多是採柔性工法或定期疏浚因應；部分評估報告則提出建議增建防砂堤，以改善淤積問題，對此仍需審慎評估增建結構物後，對於海岸環境是否可能造成影響，及整體成本效益。

漁業署副署長王正芳認為，漁港淤積問題存在錯綜複雜因素，在還未找出確切原因應以較低成本、且較容易成功、有效的疏浚方案面對，包括以在短時間讓船隻、竹筏可通行，協調雲林縣政府及相關單位辦理疏濬工程同時進行環境監測掌握狀況。

蘇治芬總結指出，先由漁業署協調縣府及相關單位辦理疏濬工程清淤讓船隻通行，未來擬規畫增長外廍防波堤，將萡子寮漁港北堤延伸500至600公尺，或少於500公尺需蒐集更多科學證據，以改善航道長期淤積問題。