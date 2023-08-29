私校退場全國首例 台首大由南市府接手「活化藍圖」曝

位於台南市麻豆區的台灣首府大學於今年8月正式停辦，預計9月30日進入清算程序，並在1年底完成清算。台首大是全國第一件透過中央、地方及民間三方合作，將校園保留下來成為政府廳舍及公共空間的案例，市長黃偉哲強調「只許成功，不許失敗」。

台首大退場後的校舍後續運用備受各界關注，台南市政府財政稅務局今日於市政會議說明規畫目標及進度，市長黃偉哲指出，台首大轉型面臨的挑戰仍有不少，期盼多方密切聯繫，創造中央、地方及民間的三贏局面。

黃偉哲表示，台首大是全國第一件透過中央、地方及民間三方合作，將校園保留下來成為政府廳舍及公共空間的案例，他強調「只許成功，不許失敗」，轉型成功之後將成為典範，不僅節省公帑、提升土地及建物利用效率，更增加民眾活動的空間。

財稅局表示，台首大退場後由台南市政府負責校舍轉型再造的整體規畫任務，這也是首件私校退場後由地方政府接管的案例，南市府在7月初與教育部、經濟部、台糖公司及台首大校方成立專案小組，目標是在學校停辦後儘速進駐銜接，避免出現空窗期，同時處置退場基金1.06億元的歸墊。

財稅局指出，在清算期間，市府可無償借用該校場域及設備，除了該校留守人力之外，警察局也會派員協巡。此外，也提前啟動與台糖換訂租約的行動。

南市府並已先在6月成立進駐工作小組，由葉澤山副市長擔任召集人，財稅局負責盤點校園總資產，各局處同步盤點業務項目及面積需求，以利做綜合規劃。

財稅局指出，台首大校舍由台南市運用的部分，南市府將以「大曾文願景園區」為目標，規劃具有市民運動中心、親子遊憩、社福社教、藝文典藏、辦公廳舍等五大功能的複合式園區。同時也將納入內政部及文化部等中央單位之需求，建立地方與中央互惠共好的典範。總坪數超過2萬7000坪的校舍空間，南市府使用面積超過1萬坪，約佔37%。

財稅局強調，後續有多項重要工作要推動，包括進駐機關積極對接爭取中央補助經費；評估以ROT、OT、BOT引入民間資源營運市府所屬空間的可行性；並委由專業顧問公司協助做最有效的空間規劃，同時與進駐的中央機關協調分攤共用空間維管費用。市府也將繼續與教育部協商，處理台糖土地契約換定及未來免繳權利金等事宜。