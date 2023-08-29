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雲林虎尾市區違停嚴重 未來也要實施路邊停車收費

聯合報／ 記者陳苡葳陳雅玲／雲林即時報導
雲林虎尾市中心有雲林布袋戲館、雲林故事館、雲林記憶COOL等文化場館，加上鬧區商店林立，平、假日車流都很大，為避免違停等亂象，增加路邊停車格周轉率，部分交通熱點車格明年實施收費。記者陳苡葳／攝影
雲林虎尾市中心有雲林布袋戲館、雲林故事館、雲林記憶COOL等文化場館，加上鬧區商店林立，平、假日車流都很大，為避免違停等亂象，增加路邊停車格周轉率，部分交通熱點車格明年實施收費。記者陳苡葳／攝影

雲林縣虎尾鎮市中心觀光人潮多，車輛違規停車問題嚴重，鎮長丁學忠今天證實將實施路邊停車格收費，先行規畫在中山路、新生路、文化路及復興路等交通熱點共127格路試辦，避免停車格遭占用，也能提升停車格流通率；縣府工務處表示該案已審核通過，細節配套規畫中，預估可望在明年上半年實施。

虎尾鎮長丁學忠表示，他上任後經常接到民眾抱怨路邊違規停車造成不便，虎尾合法停車場確實不足，為逐步改善違停問題，提供民眾充足的停車空間，將試辦路邊收費停車，初步選定鎮上交通熱點示範，目前還在規畫相關配套措施，確切實施期程仍在評估中。

虎尾鎮已是文化觀光重鎮，市中心有雲林布袋戲館、雲林故事館、雲林記憶COOL等文化場館，加上鬧區商店林立，有很多外地觀光客造訪，丁學忠說，不希望因為交通不順暢、違停等問題，影響外界觀感，但也理解交通問題無法一次改善，會逐步排除相關問題，路邊停車收費會將不便民的因素降到最低。

雲林縣至今年以前，是全台少數未實施路邊停車收費的縣市，為改善停車問題，4月起從斗六市開始實施路邊停車收費，面臨同樣問題的虎尾鎮公所也跟進，目前規畫於中山路、新生路、文化路及復興路的路邊停車格建置智慧化車格，並提供App及超商等多元繳費方式，也將引進共享單車、共享電動車作為接駁使用；未來停車空間增設後，若違停狀況仍未改善，不排除增設拖吊場，拖吊違停車輛。

為改善虎尾違停亂象，鎮公所多管齊下找解方，目前正在施工的公安路立體停車場也預計年底完工，明年4月啟用，1、2樓為商場空間，其餘地上4層、地下1層則為停車空間，將提供296個汽車停車位、30個機車停車位。

為改善虎尾違停亂象，鎮公所多管齊下找解方，目前正在施工的公安路立體停車場預計年底完工，明年4月前啟用。記者陳苡葳／攝影
為改善虎尾違停亂象，鎮公所多管齊下找解方，目前正在施工的公安路立體停車場預計年底完工，明年4月前啟用。記者陳苡葳／攝影

違停 雲林 丁學忠

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