南市「文旦王」出爐 前年剛得今年又是她

台南市2023文旦大賽今揭曉，2021年曾獲得特等獎「文旦王」的麻豆區農友郭李春梅，歷經3關考驗再次摘下此殊榮，展現過人文旦栽種管理技術。

台南市政府農業局表示，果園評鑑入選的59名農友，都在8月17日同一天進行參賽果品採收，經過辭水後今天進行果品評鑑，參與評鑑競賽農民條件相同，並邀請柑橘類學者專家及消費端的市場拍賣員擔任評審委員，進行果品外觀、風味等評鑑。

評選委員有嘉義大學榮譽教授呂明雄、李堂察、副教授林明瑩及台南區農業改良場副研究員張汶肇、農試所嘉義分所助理研究員陳祈男及台北農產運銷股公司副組長陳文正。

台南市政府農業局說，台南文旦大賽今年邁入第九屆農業局，首創先比「果園」再比「果品」的競賽制度，經411項農藥殘留檢驗把關及具備「產銷履歷」、「有機驗證」、「台灣農產品生產追溯」等溯源資格，競賽標準嚴謹。

而麻豆區農友郭李春梅2021獲得最高榮譽「文旦王」殊榮，今年二度摘下，真的不簡單。今年也首次於果園評鑑評選出前3名果園，最終由麻豆區農友陳純仁榮獲冠軍果園，陳純仁也獲得頭等獎榮耀。

呂明雄表示，今年參賽果品經過2周辭水後風味最佳，相當Q彈，一般品質都甚佳。從「外觀」、「肉質風味」、「糖度」評審，外形要勻稱、不歪斜、果皮光滑、毛孔（油胞）細緻，剝開後果皮薄、果肉細緻，今年得獎之文旦果品糖度都在12度以上，入口後柔軟多汁、芳香甘甜，品質更勝往年。

2023南市文旦大賽，得獎名單如下：

特等獎:郭李春梅。頭等獎:馮郁文、陳純仁、郭榮文。優等獎:胡文瑞、陳再雄、謝登貴、林靜瑜、李國溢。