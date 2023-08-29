台南首創AI輔助學習平台 黃偉哲：打造學習典範城市

ChatGPT在全球掀起生成式AI人工智慧浪潮，台南市政府率先研發推出「生成式AI輔助學習中介平台」，今天下午發表，希望透過中介平台上不同主題教學模組，引導學生建立在不同學科領域正確使用AI輔助的行為，讓生成式AI成為學生學習路上的智慧好同伴、好老師。

台南市政府今舉辦「安全的AI、學習的同伴」成果發表記者會，市長黃偉哲致詞表示，台南目前是台灣第一個透過建立中介平台，正向導入AI輔助國中小學習的縣市，雖然目前全球不少知名大學禁止學生使用生成式AI寫論文等，但也有部分學校採取擁抱與引導，甚至台灣的司法體系也宣布要將AI導入判決系統，生成判決草稿，加速法官工作流程。

黃偉哲期待台南能夠成為導入AI輔助學習的典範城市，他說生成式AI最大的優勢是產生文本速度非常快，與其完全禁止，更應藉由教育的引導，讓AI工具可以正確地被使用，增加效率，同時避免對學生的學習以及評量產生負面影響。

現場也展示了「創意影片製作」及「科學論證學習」2教學模組，邀請師生示範如何在不同學科領域使用AI達到更佳的學習成效。

教育局長鄭新輝說，利用AI導入「創意影片製作」方面，新南國小學生示範他們利用生成式AI，幫助生成劇本、分鏡腳本以及分鏡示意圖；和順國中師生則演示如何利用「科學論證學習」模組，訓練學生在ChatGPT上有更好的提問能力技巧，在與AI問答的過程加入辯證與邏輯思辯的元素，不但能夠獲得更深度的資訊，也讓學生以更具思辨力的方式與AI互動。

生成式AI輔助學習中介平台具備4大功能，包括「提問引導」的教學模組、「過濾不當資訊」的保護機制、「紀錄學習歷程」的分析報告及「即時診斷評量」的結果呈現等，讓應用生成式AI教學，達到「安全的AI、學習的同伴」之目標。南市教育局也訂定「生成式AI學習應用及參考指引」，給師生在教育場域使用生成式AI的建議，避免可能帶來的負面影響。

教育局資訊中心任高誌健表示，未來會在平台上持續發展更多實用的教學模組、投入更多技術導入，強化引導、過濾、紀錄與診斷等教育功能，也會借重現場教師的教學應用經驗，並積極和大學教授合作，加強模組在教學場域的應用性。