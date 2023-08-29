快訊

曾曝出差上海時決定從政 蔣萬安再訪滬吐心情：責任更重

柯文哲稱曾拿杜聰明獎學金被質疑說謊 她發聲明：親眼看過柯領獎

政府不敢告訴你的健保危機是什麼？洪子仁這樣說

下半年商圈輪流上陣刺激消費 張麗善：要讓遊客覺得雲林好好玩

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府為帶動商圈繁榮，將在9月、10月輔導7處商圈接力舉辦「雲林商圈嬉遊趣，六寶米醬玩木藝」活動，雲林縣長張麗善（左二）表示，要讓遊客覺得雲林好好玩。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府為帶動商圈繁榮，將在9月、10月輔導7處商圈接力舉辦「雲林商圈嬉遊趣，六寶米醬玩木藝」活動，雲林縣長張麗善（左二）表示，要讓遊客覺得雲林好好玩。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府為帶動商圈繁榮，將在9月、10月輔導7處商圈接力舉辦「雲林商圈嬉遊趣，六寶米醬玩木藝」活動，縣長張麗善表示，縣府串聯各商圈組織成立合作平台，互相交流與異業合作，展現雲林縣商圈的魅力與產業特色，下半年各商圈活動輪流上陣，要讓遊客覺得雲林好好玩。

疫情過後為活絡商圈，縣府推動商圈觀光相當積極，結合中央與地方資源，共同為振興商圈經濟及刺激消費努力，雲林縣政府輔導7處商圈在9月至10月期間，推出雲林縣商圈年度特色活動，周周有活動。

建設處長李俊興表示，疫情三年對雲林縣多處商圈的影響很大，好不容易現在才慢慢復甦，希望藉由商圈的聯合行銷活動，讓大家看到以前熟悉的一條街道，慢慢擴展到不同的區域，各個商圈凝聚在一起把雲林縣的美行銷出去。

張麗善表示，縣內的商圈、觀光工廠越來越多，縣府也輔導店家改造門面，希望透過公部門穿針引線，集合商圈業者的競爭力，提升對顧客的吸引力，到商圈採購行銷，促進商圈經濟的繁榮，今年下半年各商圈接力舉辦行銷活動，熱鬧滾滾，相信會讓外縣市的民眾來到雲林遊玩不再覺得雲林很無聊，而是現在很好玩。

李俊興表示，9月9日斗南形象商圈「2023斗南木藝生活節」搶先登場、9月30日到10月1日西螺延平老街商圈「2023米醬小鎮生活節」、10月7日草嶺形象商圈「草嶺樂遊遊 低碳市集感受綠色生活」、10月8日斗南一群認真青年商圈「他里霧生活季」、10月14日北港形象商圈的「「2023雲林縣北港商圈國際糕餅麻油節」-北港好食成雙，糕餅麻油響叮噹」。

10月21日至10月22日古坑華山商圈的「2023年華山六寶宴暨森之食」、10月28日土庫好COOL商圈的「2023年土庫萬聖節街區踩街兒童變妝比賽」及10月29日土庫鎮公所結合土庫商圈的「112年土庫國際生活節」。有關「雲林商圈嬉遊趣，六寶米醬玩木藝」系列活動詳情，請上網搜尋FB：「雲林縣古坑華山休閒產業促進會」、「西螺鎮延平老街商圈」及「斗南鎮形象商圈」粉絲專頁。

雲林縣政府為帶動商圈繁榮，將在9月、10月輔導7處商圈接力舉辦「雲林商圈嬉遊趣，六寶米醬玩木藝」活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府為帶動商圈繁榮，將在9月、10月輔導7處商圈接力舉辦「雲林商圈嬉遊趣，六寶米醬玩木藝」活動。記者陳雅玲／攝影

雲林 北港 張麗善

延伸閱讀

王鴻薇：張榮味不支持郭台銘獨立參選

【重磅快評】從周典論平淡與林俊憲熱情看郭台銘參選

雲林啟動校園生理用品補助 每月提供弱勢生200元衛生棉

郭台銘宣布參選 張麗善：咖啡沒喝就參選沒誠信

相關新聞

下半年商圈輪流上陣刺激消費 張麗善：要讓遊客覺得雲林好好玩

雲林縣政府為帶動商圈繁榮，將在9月、10月輔導7處商圈接力舉辦「雲林商圈嬉遊趣，六寶米醬玩木藝」活動，縣長張麗善表示，縣...

曾做為東門美術館 台南市知名「許嵩煙宅」古蹟將整修

曾做為「東門美術館」的台南市「許嵩煙宅」，因建物外型特殊，一度是台南重要地標，但東門美術館搬離後，即因乏人使用管理而閒置...

新營交流道壅塞有解 將投入逾6億增設高架匝道

中山高台南新營交流道匝道口上下班尖峰時段長期壅塞，用路人叫苦連天，台南市政府與交通部規畫將投入約6.33億元，在塞車瓶頸...

上下學交通黑暗期 崇文國小返校日測試塞爆交通

嘉義市崇文國小地下停車場於日前開工，為因應工程進行，封閉大門加開臨時校門、學童安全步道等因應；明天就是開學日，校方今天安...

新營火車站難停車旅客怨 台鐵將釋出車站旁空地

台南新營火車站長期難停車，旅客抱怨不已，在民代強烈要求下，交通部已要求台鐵公司釋出車站旁空地，未來可能委外經營，緩解火車...

創意新玩法 274萬訂閱國際知名Youtuber來台南邊玩邊拍

台南市觀旅局邀請國際影音創作者來台南邊玩邊拍，記錄體驗台灣好行旅遊趣事，「台南遊好行」系列主題示範遊程有2大主題，分別為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦