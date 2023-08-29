下半年商圈輪流上陣刺激消費 張麗善：要讓遊客覺得雲林好好玩

雲林縣政府為帶動商圈繁榮，將在9月、10月輔導7處商圈接力舉辦「雲林商圈嬉遊趣，六寶米醬玩木藝」活動，縣長張麗善表示，縣府串聯各商圈組織成立合作平台，互相交流與異業合作，展現雲林縣商圈的魅力與產業特色，下半年各商圈活動輪流上陣，要讓遊客覺得雲林好好玩。

疫情過後為活絡商圈，縣府推動商圈觀光相當積極，結合中央與地方資源，共同為振興商圈經濟及刺激消費努力，雲林縣政府輔導7處商圈在9月至10月期間，推出雲林縣商圈年度特色活動，周周有活動。

建設處長李俊興表示，疫情三年對雲林縣多處商圈的影響很大，好不容易現在才慢慢復甦，希望藉由商圈的聯合行銷活動，讓大家看到以前熟悉的一條街道，慢慢擴展到不同的區域，各個商圈凝聚在一起把雲林縣的美行銷出去。

張麗善表示，縣內的商圈、觀光工廠越來越多，縣府也輔導店家改造門面，希望透過公部門穿針引線，集合商圈業者的競爭力，提升對顧客的吸引力，到商圈採購行銷，促進商圈經濟的繁榮，今年下半年各商圈接力舉辦行銷活動，熱鬧滾滾，相信會讓外縣市的民眾來到雲林遊玩不再覺得雲林很無聊，而是現在很好玩。

李俊興表示，9月9日斗南形象商圈「2023斗南木藝生活節」搶先登場、9月30日到10月1日西螺延平老街商圈「2023米醬小鎮生活節」、10月7日草嶺形象商圈「草嶺樂遊遊 低碳市集感受綠色生活」、10月8日斗南一群認真青年商圈「他里霧生活季」、10月14日北港形象商圈的「「2023雲林縣北港商圈國際糕餅麻油節」-北港好食成雙，糕餅麻油響叮噹」。