台南大東夜市一分為二惹議 市府：研商配套解決

台南大東夜市因市府重新標租部分用地，得標者和原經營團隊不願合作，造成夜市一分為二，市議會國民黨團今天要求協助被迫無法繼續營業攤商，市府表示，將研商配套措施解決。

大東夜市是台南市「大大武花大武花」的知名夜市之一，位於東區林森路，每逢入夜開市，周遭車水馬龍，人潮湧進，如今卻因市府重新標租持有2/3夜市用地，得標業者和原經營業者又不願合作，造成夜市一分為二，迫使近200攤商無法繼續擺攤，自救會25日晚上到場抗議。

今天是大東夜市原經營團隊最後1天營業日，市議會國民黨團已接獲自救會陳情，黨團要求市府協助無處可去攤商到正在公告的東區大益夜市營生，且凍漲新夜市租金，也不得收權利金，否則絕不容許新經營團隊「大東東夜市」9月18日開張營運。

台南市政府經濟發展局表示，新經營團隊與攤商糾紛已有一段時日，目前新經營團隊尚未申請夜市用地用途（夜市或停車場），市府將研商配套措施解決問題。

大東夜市用地由市府財政稅務局和台南市農會共同持有，依都市計畫地區內公共設施保留地規劃作為機關用地，也可作為攤販集中場使用，用地租約8月31日到期；大東夜市2/3土地由市府財稅局公開標租，新得標者惠堤有限公司8月9日得標，原經營的吳姓業者持有剩下1/3農會租用土地。

大東夜市約700攤商，新、舊大東夜市都未取得營業許可；占有2/3土地面積的新業者將成立「大東東夜市」，預定9月18日開始營運，原經營團隊預定9月11日營業，雙方營業時間都是星期一、二、五。