新營交流道壅塞有解 將投入逾6億增設高架匝道

中山高台南新營交流道匝道口上下班尖峰時段長期壅塞，用路人叫苦連天，台南市政府與交通部規畫將投入約6.33億元，在塞車瓶頸的復興路及長榮路口增設高架匝道分流，全案可望今年底定案，預估2年後完工。

新營交流道是大新營地區最重要對外交通要道，但北側出口交流道匝道復興路、長榮路口長期壅塞，上下班車陣更常回堵至高速公路主線道，甚至連市長黃偉哲也多次堵在車陣，多次責成交通局、新營警分局找出對策，立委賴惠員也多次在中央為鄉親請命。

立法院交通委員會考察新營火車站大平台計畫以及新營交流道閘道改善計畫，賴惠員今邀交通部次長胡湘麟南下現勘，市議員沈家鳳、王宣貿、李宗翰及多名里長與鄉親也到場，交通局長王銘德等人在會中提出新營交流道改善可行性研究報告。

交通局表示，已獲中央支持推動辦理「新營交流道改善可行性研究」案，目前新營交流道復興路、長榮路路口交通服務水準不佳，經查該路口交通號誌時相切換達6時相，尖峰時段共計達188秒，且交流道匝道口至該路口僅約40公尺，更有許多車輛鬼切左轉長榮路，是交通惡化主因。

交通局表示，規畫在新營交流道右側出口，在匝道至復興路620巷口約700公尺改善，包括增設平面匝道及高架匝道，同時調整平面道路（復興路）車道改善。