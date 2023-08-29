上下學交通黑暗期 崇文國小返校日測試塞爆交通

嘉義市崇文國小地下停車場於日前開工，為因應工程進行，封閉大門加開臨時校門、學童安全步道等因應；明天就是開學日，校方今天安排返校日讓學生家長了解接送動線，結果交通大亂，永安街更是塞爆。校長許原嘉表示，加強宣導學生家長熟悉接送動線外，持續檢討改善。

崇文國小地下停車場經嘉義市政府2019年12月爭取獲中央前瞻停車場計畫補助，然而因大環境營建物價上漲及缺工因素造成工程案流標19次，市府3度追加預算增至4.87億元，終於在8月14日開工動土。工期為750日曆天，預計2025年底完工。

施工分為2階段，第1階段正門封閉只留10米寬讓重機具進出，避開上放學尖鋒時段。校園內有學童安全步道接連到垂楊路與永安街間的新開設臨時校門、傳達室。第2階段地面層完成後，周邊人行道一併更新，採半半施工方式，做起圍籬，大門可以直接行出入。

臨時校門工程趕在開學前完成，今天安排返校日，讓學生家長在開學前了解上下學動線。校方採各年級分流放學，垂楊路為汽車接送區，5、6年級高年級學生過行穿線延長至嘉義女中前，永安街為機車接送區。

今天中午學生陸續放學，家長早已在垂楊路、永安街等待，垂楊路因汽車接送區延長，車流狀況順暢；但永安街整條塞爆，機車汽車爭道動彈不得，警員、義交辛苦導護，但人車太多疏導十分緩慢。

議員鄭光宏也是家長，他早預期會有塞車狀況，和女兒約定在遠一點的地方接送。他說，家長都能體諒因工程造成上下學不便的狀況，也都願意配合甚至分散接送點，但是永安街機車接送區，雖然學校有採分流，但還是會有接送時間交疊時間點。

有家長建議在上下學時段將永安街管制，不要讓汽車進來。警方表示，路權是大家的，不能只管制汽車。