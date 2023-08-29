快訊

午後雷陣雨來了！4縣市大雨特報注意雷擊、強陣風

2碩士孫不婚！嬤出招：先結的給500萬...他年收百萬對象限「月薪3萬」 奇葩理由曝光

真的沒皮革！蘋果iPhone 15官方新材質手機殼曝光 網嫌棄：有點醜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上下學交通黑暗期 崇文國小返校日測試塞爆交通

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
崇文國小永安街機車接送區塞爆。記者李宗祐／攝影
崇文國小永安街機車接送區塞爆。記者李宗祐／攝影

嘉義市崇文國小地下停車場於日前開工，為因應工程進行，封閉大門加開臨時校門、學童安全步道等因應；明天就是開學日，校方今天安排返校日讓學生家長了解接送動線，結果交通大亂，永安街更是塞爆。校長許原嘉表示，加強宣導學生家長熟悉接送動線外，持續檢討改善。

崇文國小地下停車場經嘉義市政府2019年12月爭取獲中央前瞻停車場計畫補助，然而因大環境營建物價上漲及缺工因素造成工程案流標19次，市府3度追加預算增至4.87億元，終於在8月14日開工動土。工期為750日曆天，預計2025年底完工。

施工分為2階段，第1階段正門封閉只留10米寬讓重機具進出，避開上放學尖鋒時段。校園內有學童安全步道接連到垂楊路與永安街間的新開設臨時校門、傳達室。第2階段地面層完成後，周邊人行道一併更新，採半半施工方式，做起圍籬，大門可以直接行出入。

臨時校門工程趕在開學前完成，今天安排返校日，讓學生家長在開學前了解上下學動線。校方採各年級分流放學，垂楊路為汽車接送區，5、6年級高年級學生過行穿線延長至嘉義女中前，永安街為機車接送區。

今天中午學生陸續放學，家長早已在垂楊路、永安街等待，垂楊路因汽車接送區延長，車流狀況順暢；但永安街整條塞爆，機車汽車爭道動彈不得，警員、義交辛苦導護，但人車太多疏導十分緩慢。

議員鄭光宏也是家長，他早預期會有塞車狀況，和女兒約定在遠一點的地方接送。他說，家長都能體諒因工程造成上下學不便的狀況，也都願意配合甚至分散接送點，但是永安街機車接送區，雖然學校有採分流，但還是會有接送時間交疊時間點。

有家長建議在上下學時段將永安街管制，不要讓汽車進來。警方表示，路權是大家的，不能只管制汽車。

校長許原嘉表示，崇文國小有學生1380人，今天的狀況在預期之內，會持續宣導讓學生家長熟悉接送動線。也會從今天的紊亂狀況和相關單位、家長討論改善。

崇文國小規畫的上下學接送區示意圖。圖／翻攝自崇文國小網站
崇文國小規畫的上下學接送區示意圖。圖／翻攝自崇文國小網站
垂楊路側規畫汽車接送區。記者李宗祐／攝影
垂楊路側規畫汽車接送區。記者李宗祐／攝影
永安街機車接送區交通紊亂。記者李宗祐／攝影
永安街機車接送區交通紊亂。記者李宗祐／攝影
永安街機車接送區交通紊亂。記者李宗祐／攝影
永安街機車接送區交通紊亂。記者李宗祐／攝影
校方規畫的永安街機車接送區交通大打結。記者李宗祐／攝影
校方規畫的永安街機車接送區交通大打結。記者李宗祐／攝影
校園內規畫學童安全步道接連到垂楊路與永安街間的新開設臨時校門。記者李宗祐／攝影
校園內規畫學童安全步道接連到垂楊路與永安街間的新開設臨時校門。記者李宗祐／攝影

嘉義 停車場 返校

延伸閱讀

快開學代理教師找不到人 教團：庶務繁重仍領不到40Ｋ

快開學了！燙金箔大廠岱稜科技捐款助學 23年累積648萬

南市登革熱嚴峻！因應開學提8策略 確診請假不列缺勤

明開學有颱風假嗎？蘇拉南修偏西最快下午2:30發陸警範圍有這裡

相關新聞

新營交流道壅塞有解 將投入逾6億增設高架匝道

中山高台南新營交流道匝道口上下班尖峰時段長期壅塞，用路人叫苦連天，台南市政府與交通部規畫將投入約6.33億元，在塞車瓶頸...

上下學交通黑暗期 崇文國小返校日測試塞爆交通

嘉義市崇文國小地下停車場於日前開工，為因應工程進行，封閉大門加開臨時校門、學童安全步道等因應；明天就是開學日，校方今天安...

新營火車站難停車旅客怨 台鐵將釋出車站旁空地

台南新營火車站長期難停車，旅客抱怨不已，在民代強烈要求下，交通部已要求台鐵公司釋出車站旁空地，未來可能委外經營，緩解火車...

創意新玩法 274萬訂閱國際知名Youtuber來台南邊玩邊拍

台南市觀旅局邀請國際影音創作者來台南邊玩邊拍，記錄體驗台灣好行旅遊趣事，「台南遊好行」系列主題示範遊程有2大主題，分別為...

快開學了！燙金箔大廠岱稜科技捐款助學 23年累積648萬

快開學了，為關懷弱勢學子，位於台南麻豆的岱稜科技年年都會發動同仁捐款助學做公益，今天廠慶日在董事長蔡國龍帶領下，將籌得的...

地價上漲短絀2800萬元 太保都市計畫區6號新闢道路卡關

嘉義縣太保市都市計畫區6號新闢道路卡關，因嘉義科學園區帶動周圍地價上漲，導致用地取得經費不足2800萬元，太保市公所欲動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦