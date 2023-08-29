新營火車站難停車旅客怨 台鐵將釋出車站旁空地

台南新營火車站長期難停車，旅客抱怨不已，在民代強烈要求下，交通部已要求台鐵公司釋出車站旁空地，未來可能委外經營，緩解火車站附近一位難求問題。

立法院交通委員會考察新營火車站大平台計畫及新營交流道閘道改善計畫，立委賴惠員今邀交通部次長胡湘麟等人南下現勘，市議員沈家鳳、李宗翰、王宣貿及多名里長也到場關切新營火車站周遭發展停滯問題。

針對地方爭取逾20年高架化，交通部官員不諱言因服務人口效益有限，已列為「第二方案」，當前主要評估推動「車站大平台」方案；針對火車站與毗鄰道路、建築、公共設施強化、縫合，且可連通各月台及周遭建物，強化車站服務功能，胡湘麟說，目前台鐵車站中包括有新竹、水上、新營、枋寮推動中，其中新營相關條件潛力相當好。

市議員沈家鳳、李宗翰、王宣貿等人更關心新營火車站發展停滯好問題，認為車站是地方「門面」，新營火車站日趨蕭條，希望結合該大平台方案，讓新營火車站及2019啟用的新營東（後）站加速發展。

沈家鳳也說，新營地區公共腳踏車ubike利用率相當高，但火車站旁長期停車位不足，旅客抱怨不已，且火車站對面三民路北側巷道就有台鐵空地，目前四周圍籬圍起來，希望闢為停車場活化。