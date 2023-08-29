台南好夥伴 「強友會」扶植軟網小將 助藝團傳遞正向力量

「中華強友文教協會」愛心捐款力挺台南市新南國小軟網隊出國比賽旅費，以及贊助八方傳統藝陣新藝團、亞太胡琴樂團，推動體育並傳承藝術與技藝，副市長葉澤山今天頒發感謝狀，稱許是台南市的好夥伴。該協會表示，將繼續推動體育、藝文發展，在社會扶助上也持續盡心盡力，讓社會更美好。

新南國小軟式網球隊成軍40多年來，榮獲全國各項比賽冠軍不計其數，為國家培育出各級選手，已成軟網國手的搖籃。今年4月新南國小參加「全國青年杯軟式網球錦標賽」榮獲冠軍，並獲邀參加日本2023山中湖杯軟式網球邀請賽，苦無足夠經費，強友會創辦人徐強、理事長李宗熹，登高一呼募集贊助款項，力挺新南網球小將出國參賽旅費，也讓選手出國比賽機會開拓國際視野。

除了新南國小軟網隊出國比賽旅費，強友會也贊助「八方傳統藝陣創新藝團」與「亞太胡琴樂團」，傳承傳統藝術與技藝，亞太胡琴樂團並到學校巡迴演出，胡琴結合布袋戲，希望透過音樂和藝術，將台灣文化傳承更多人所到之處叫好又叫座，受到師生歡迎。

八方傳統藝陣創新藝團透過創意與創新傳承台灣傳統文化，融合音樂、運動與藝陣，展現台灣傳統藝術的魅力；他們即將參加2023歌仔戲連台本戲大匯演《天下總代巡》，要讓傳統藝術深耕台南、融入生活。