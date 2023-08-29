創意新玩法 274萬訂閱國際知名Youtuber來台南邊玩邊拍

台南市觀旅局邀請國際影音創作者來台南邊玩邊拍，記錄體驗台灣好行旅遊趣事，「台南遊好行」系列主題示範遊程有2大主題，分別為「It's all about Tainan.」及「邊玩邊拍 創作者旅拍郊遊行」，此次參與者包含國際影音創作者，親自來台南體驗搭乘台灣好行99安平台江線，並且參與外語散步導覽及品嘗在地牛肉湯美食，更邀請大家一起來台南體驗邊玩邊拍的活動新玩法。

台南市長黃偉哲表示，現在人手一機，社群軟體使用普及，人人都可以成為宣傳台南的自媒體經營者，今年度邀請GoPro亞洲第一位大使Johnny Lo擔任台南台灣好行主題遊程活動宣傳大使，同時Johnny也邀請曾獲得2017年亞洲社群影響力最佳Youtube頻道的國際影音創作者友人Wil Dasovich首次來台灣，並且選擇在第一站台南渡過他的生日之旅，同行創作者好友Daneil Marsh則是有三次來台經驗，但也是第一次來台南觀光。

為展現台南對國際旅客旅遊的便利，特別安排體驗台灣好行99安平台江線「It’s all about Tainan.」主題示範遊程，包含走讀在地的外語散步導覽，讓他們認識台南城市富含的文化歷史底蘊，也品嘗來台南必吃的牛肉湯，更走訪安平古堡與老街，希望透過他們體驗的視角，並藉由影像紀錄讓更多人認識台南。

觀光旅遊局林國華局長表示，Wil的Youtube頻道共有274萬訂閱數，其好友Daniel也有超過46萬的訂閱數，是台南市為推廣國際旅客及宣傳的第一步，也因此台灣好行主題示範遊程中特別規畫「It’s all about Tainan.」的主題，分別在9月2日山博行線、9月16日及10月28日88府城巡迴線均有開放報名，歡迎各地遊客推廣身邊外國友人或是即將來台的友人報名參與。

同時為發掘更多影音創作者成為台南未來推廣合作大使，也規畫「邊玩邊拍創作者旅拍郊遊行」主題， 9月3日山博行線、10月21日88府城巡迴線及10月22日99安平台江線共計3場次，讓參與的民眾可以自由發揮，其中曾獲得GoPro全球百萬挑戰的台灣得主之一Wing也將參與其中一場次。以上每場次限量15個名額，請至活動網站報名參加 https://www.accupass.com/go/tainan2023

觀旅局表示，期望透過年輕創作者的視角，能帶出台南市台灣好行更多的趣味玩法，更希望所有來參與台南台灣好行主題遊程的朋友們，在旅遊的過程中，將有趣的行程內容、特色的美景、甚至是友善的服務，藉由鏡頭語言讓更多人知道台南的美好。今年辦理影片投稿加碼小活動，每場次選出一件優秀的影片作品，贈送台南住宿券，同時鼓勵更多民眾重遊台南。

觀旅局表示，本次示範遊程CP值超高，參與的旅客們可以多多利用遊程中提供的一日券車票至特約店家消費，可享優惠折扣更多台南旅遊景點及活動相關資訊，請上台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。 台南市觀旅局邀請國際影音創作者來台南邊玩邊拍，記錄體驗台灣好行旅遊趣事。圖／台南市觀旅局提供 台南市觀旅局邀請國際影音創作者來台南邊玩邊拍，記錄體驗台灣好行旅遊趣事。圖／台南市觀旅局提供