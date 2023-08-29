快開學了！燙金箔大廠岱稜科技捐款助學 23年累積648萬

快開學了，為關懷弱勢學子，位於台南麻豆的岱稜科技年年都會發動同仁捐款助學做公益，今天廠慶日在董事長蔡國龍帶領下，將籌得的66萬4700元捐贈給北台南家扶中心，近8年來每年捐款都在50萬以上且年年成長，23年來累積已有648萬元。

岱稜科技為全球第二大燙金箔大廠，董事長蔡國龍2002年開始響應北台南家扶推動的抗貧助學列車，適逢岱稜32周年慶，推出「岱他上學‧讓愛稜距離」活動，捐贈儀式採直播進行，在董事長蔡國龍帶領下，共籌得66萬470元，加上竹筒獻愛、扶幼等捐贈，今年捐款已經超過77萬元。

董事長蔡國龍為鼓勵員工做好事，家庭日活動還會表揚模範員工、捐款者加碼抽獎機會等，且公司支持綠色採購，近百個獎項皆優先選用台灣製造品牌綠色商品或麻豆農會商品禮券，希望能促進在地消費等。

就讀中正大學研究所的葉姓學生說，他在就學時因為獎助學金的幫忙，在人生道路上有了不同選擇及改變，希望未來透過所學自助助人，而每當在質疑和不確定、自卑和失去信心時，想起幫助自己的陌生人，就有勇氣面對困境，這就是「讓改變在貧窮家庭中發生」的實際故事。

北台南家扶主任莊淑惠特別感謝岱稜科技長期關懷家扶，她說，業者23年來累計捐出助學金超過648萬元，幫助鄰近地區近4000位弱勢家庭孩子，讓弱勢兒少與家庭改變，為弱勢家庭帶來希望。