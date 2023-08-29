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地價上漲短絀2800萬元 太保都市計畫區6號新闢道路卡關

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣太保市民今天到代表會前喊話，希望盡速通過道路新闢工程。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市民今天到代表會前喊話，希望盡速通過道路新闢工程。記者黃于凡／攝影

嘉義縣太保市都市計畫區6號新闢道路卡關，因嘉義科學園區帶動周圍地價上漲，導致用地取得經費不足2800萬元，太保市公所欲動支自有財源，8月15至17日代表會召開臨時會沒通過，要求公所再詳細說明，代表會今召開臨時會，民眾一早到代表會前喊話盼盡速通過。

議員詹琬蓁說，民眾都希望道路能拓寬，太保市人口正成長，且未來縣治特區有6單元開發，人口會愈來愈多，先解決交通問題更能吸引人口進駐，目前已爭取中央補助經費，且公所也有財源能配合，希望代表會盡速通過讓道路完成。

市民代表龔宗勇說，25號東太保道路去年追加2500萬元，今年公所再函文6號西太保道路追加2800萬元，上次臨時會公所未清楚說明，盼詳述追加預算原因，昨起展開為期3天專案報告，共有20多個案子在審查，會謹慎為市民把關，若無異議明天應該就會通過。

太保市公所說明，6號道路新闢工程位在太保都市計畫區內，西起自縣道168線太保國中前向東南至嘉49線，再往東行北轉接回縣道168線，新闢道路後能促進地方發展，原先核定經費2億2670萬元，包括中央補助1億2866.9萬元，縣府及公所配合9803.1萬元。

太保市長鄭淑分說，提報計畫至徵收約2至3年，近年地價受市場波動，且嘉義科學園區落腳太保，帶動鄰近地價上漲，導致土地徵收經費短絀2800萬元。目前自有財源能支應，並非借錢來做，希望代表會盡速同意，不要讓中央補助經費被收回，讓太保市更有發展。

嘉義縣太保市民今天到代表會前喊話，希望盡速通過道路新闢工程。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市民今天到代表會前喊話，希望盡速通過道路新闢工程。記者黃于凡／攝影

嘉義 都市計畫 議員

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