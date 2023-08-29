台南水情由綠轉藍 蘇拉颱風又來…黃偉哲：戒慎恐懼

蘇拉颱風來勢洶洶，預估颱風帶來的雨量有助於水庫蓄升。經濟部今早宣布，台南地區水情燈號，由提醒綠燈轉為正常藍燈；全台水情現皆為正常藍燈。台南市長黃偉哲表示，很開心得知水情由綠轉藍，不過面對蘇拉颱風及海葵颱風可能帶來的影響，也必須「戒慎恐懼」。

近期降雨，曾文及烏山頭水庫蓄水率已達76％，預期蘇拉颱風降雨有助於後續水庫蓄升，加上南化水庫維持滿庫，台南水情趨於穩定，經濟部今起台南水情燈號轉為正常藍燈，並同步解除旱災經濟部水利署災害緊急應變小組。

台南市長黃偉哲說，很開心聽到台南水情由綠轉藍，轉為藍燈表示水情供應無虞。不過一方面要面對即將發布陸警的蘇拉颱風，以及海葵颱風可能會帶來的影響。一手要抗旱，一手防疫，一手又要防汛。心裡既期待又怕受傷害。

針對颱風可能帶來的豪雨，黃偉哲表示，面對可能的豪大雨及大量積水，要非常戒慎恐懼。會嚴陣以待，要求水利單位繃緊神經。萬一積水也希望慢積快退，讓民眾生命財產安全的衝擊降到最低。