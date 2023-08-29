遊艇觀光正夯 南市公告航線推一把 緊抓暑假尾巴

國內遊艇觀光風氣漸盛，台南市政府也結合業者大推遊艇觀光，不過，漁船進出要向安平商港、安平漁港申請很麻煩，影響觀光發展，為此觀旅局跨單位、局處協調，近期將公告兩港間的行駛航線；並且準備在下月舉辦遊艇展，帶動遊艇觀光。

遊艇業者表示，今年暑假出國人多及6、7月西南氣流、颱風影響，生意不如去年暑假，目前僅抓暑假最後尾巴，吸引遊客從台南坐遊艇到澎湖南方四島、小琉球觀光。

交通部航港局統計，10年前國內遊艇數118艘，至去年底已有3881艘，遊艇駕照更增逾21倍，2012年1019張，至去年底已25044張。台南抓住遊艇風，安平漁港設有遊艇碼頭，亞果集團也有私人遊艇碼頭，目前泊位上百個，遊艇業者也拓展出台南到澎湖、南方四島、小琉球、蘭嶼、綠島的遊艇觀光線，特別是到南方四島的旅遊行程最受歡迎，從4月到10月是旺季，3天2夜帆船遊約1萬5千元，遊艇約3萬5千元，但價格也視遊艇豪華程度而不同。

觀旅局為推動遊艇觀光，除了引進民間投資，在運河興建3座碼頭，並鑒於安平漁港、安平商港分屬航港局、漁業署管轄，船隻行駛兩港區需分別申請核准，相當麻煩也不利觀光發展，跨單位及市府局處協調規畫讓遊艇行駛的航線，經多次開會討論已到最後階段，近期公告航線，也省去要申請的麻煩。

觀旅局長林國華說，中華西路上的臨安橋完工後，遊艇就可進入運河，串成更完整的港區、運河遊艇觀光航線；為帶動旅遊熱潮，下個月將舉辦遊艇展。而目前東吉福氣輪周三當日來回、周六去周日回往返將軍與東吉島的交通船，也很受歡迎。