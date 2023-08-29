鋸樹鋸到臉蒼白、冒冷汗 男子熱衰竭送醫
嘉義市消防局接獲報案有民眾身體不適要就醫，救護車趕到有名男子臉色蒼白、全身直冒冷汗從自宅巷內走出，推測男子長時間曝曬修剪住宅花草樹木發生熱衰竭現象，給予預防性靜脈輸液逐漸好轉後，送往醫院治療。
嘉義市消防局27日8時50分接獲報案，林森東路有民眾需救護，派遣東區分隊救護車前往，到達現場時，年約55歲男子從住宅旁巷內走出，臉色蒼白、全身直冒冷汗。男子表示，剛剛在修剪住宅旁花草樹木、在鋸樹實施耗力工作時，突然臉色蒼白、肢體無力、冒冷汗等。
救護人員評估患者徵狀，意識清楚，因有高血壓病史，血壓數值屬偏低，由里長陪同攙扶自行上救護車，判斷疑似為熱衰竭案件。考量患者大量脫水並執行重度工作、冒冷汗等不適，救護人員給予預防性建立靜脈輸液（0.9%生理食鹽水150ml），送往醫院後續治療。
市消防局呼籲，近日低氣壓及颱風等天候因素，天氣悶熱，民眾於戶外執行工作或戶外活動時，應多加注意自身身體狀況，適時補充水分並衡量體能狀況增加休息時間，尋找陰涼處避暑並攜伴同行，避免突發狀況的發生無法求援。
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