如何在台南舊城區打造行人友善城市 用社造腦力激盪！

台南3歲小女孩過路口遭撞死殷鑑不遠，中西區公所今年社造計畫，以「行人友善城市」為題推動全民提案願景工作坊，區長汪慶龍表示，近幾年「行人地獄」議題持續發燒，希望藉此讓民意納入市府未來的施政參考，也希望將來居民及觀光客都能更安全無憂地漫步中西區。

南市中西區古蹟、美食多，也是觀光客最多的慢活區，建立行人友善空間也更為重要。區長汪慶龍說，中西區自10年前起推行友善騎樓計畫，推動騎樓暢通與整平的過程仍遭遇許多在地住戶及店家的反彈，今年希望藉由審議社造計畫辦理願景工作坊，建立由下而上的發聲管道，邀請市民朋友一起討論「行人友善」的城市願景，聚焦關注行人議題，提出意見需求及想法，讓民意納入市府未來的施政參考，希望將來居民及觀光客都能更安全無憂地漫步中西區。

工作訪上，交通局分享「工程、教育、執法」的行人改善作為，如機車退出人行道、行人專用時相、設置左彎專用車道、行人庇護及縮短行穿線距離、全國首座公車路口停讓行人優先實境訓練場等；工務局也分享路口行車動線規畫、人本路口、路燈共桿及無障礙人行環境等設施。

多年來致力「標線改造臺灣路」願景的劉冠頡分享日、韓、荷蘭等國的標線畫法，還有國內屏東潮州圓環標線改善案例以提供民眾對於行人友善城市願景的想像靈感。