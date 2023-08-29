拍賣銀行？斗六市銀行一、二樓127坪店面 降價再賣

行政執行署嘉義分署將於下周二進行雲嘉地區不動產拍賣，當中雲林縣斗六市某銀行店面也名列其內，原來是租給銀行的地主積欠稅款遭法拍，銀行租期到今年底；嘉義分署表示，附近有家樂福、麥當勞、醫院等位於斗六市精華地段，拍賣公告一發出就有許多詢問電話，其中更不乏金融業者。

嘉義分署將於9月5日舉行雲嘉地區不動產拍賣；雲林地區法拍不動產有20件、嘉義縣市有31件，拍賣不動產包括農地、建地及建物等；最吸睛的物件是位於斗六市雲林路二段211號1、2樓土地及建物，2樓建物連同騎樓總面積約有127坪（419.65平方公尺），目前是星展銀行斗六分行據點，租用時間到今年12月31日。

嘉義分署表示，屋主是某建設公司因積久房屋稅、地價稅共33萬1千餘元，金額不是很多，但因遲遲未繳，遭強制執行。拍賣建物鄰近家樂福、慈濟醫院，麥當勞更是就在旁邊，這次進行第2拍拍賣，底價從原來的2419萬元減價來到2178萬元，投標保證金436萬元，換算每坪17萬1496元。雲林路車水馬龍，人來人往十分繁華，適合各行各業。減價拍賣公告後接獲許多詢問電話，有不少還是金融業者。

當天雲林地區的不動產訂於上午9時30分投標、10時開標（地點：雲林縣斗六市公園路73號），嘉義縣市不動產在下午2時30分投標、3時開標（地點：嘉義市東區中山路96號）。