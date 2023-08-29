快訊

獨／郭台銘宣布參選 郭粉揭密這原因「就是非綠最強！」

曾被勸女孩不必讀書 日本物理學家帶娃發表論文成傳奇

im.B吸金90餘億！檢方起訴主嫌曾耀鋒等31人、盛竹如代言獲不起訴

拍賣銀行？斗六市銀行一、二樓127坪店面 降價再賣

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
面臨法拍的銀行外觀照。圖／行政執行署嘉義分署提供
面臨法拍的銀行外觀照。圖／行政執行署嘉義分署提供

行政執行署嘉義分署將於下周二進行雲嘉地區不動產拍賣，當中雲林斗六市某銀行店面也名列其內，原來是租給銀行的地主積欠稅款遭法拍，銀行租期到今年底；嘉義分署表示，附近有家樂福、麥當勞、醫院等位於斗六市精華地段，拍賣公告一發出就有許多詢問電話，其中更不乏金融業者。

嘉義分署將於9月5日舉行雲嘉地區不動產拍賣；雲林地區法拍不動產有20件、嘉義縣市有31件，拍賣不動產包括農地、建地及建物等；最吸睛的物件是位於斗六市雲林路二段211號1、2樓土地及建物，2樓建物連同騎樓總面積約有127坪（419.65平方公尺），目前是星展銀行斗六分行據點，租用時間到今年12月31日。

嘉義分署表示，屋主是某建設公司因積久房屋稅、地價稅共33萬1千餘元，金額不是很多，但因遲遲未繳，遭強制執行。拍賣建物鄰近家樂福、慈濟醫院，麥當勞更是就在旁邊，這次進行第2拍拍賣，底價從原來的2419萬元減價來到2178萬元，投標保證金436萬元，換算每坪17萬1496元。雲林路車水馬龍，人來人往十分繁華，適合各行各業。減價拍賣公告後接獲許多詢問電話，有不少還是金融業者。

當天雲林地區的不動產訂於上午9時30分投標、10時開標（地點：雲林縣斗六市公園路73號），嘉義縣市不動產在下午2時30分投標、3時開標（地點：嘉義市東區中山路96號）。

相關訊息可上嘉義分署官網、FB粉絲專頁查詢，或電洽嘉義分署05-2711133。

行政執行署嘉義分署拍賣物件宣傳海報。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署拍賣物件宣傳海報。圖／行政執行署嘉義分署提供
面臨法拍的銀行店面內部照。圖／行政執行署嘉義分署提供
面臨法拍的銀行店面內部照。圖／行政執行署嘉義分署提供

嘉義 雲林 斗六

延伸閱讀

違反「平均地權條例」！ 房仲將預售屋買賣契約轉售給第三人 罰新台幣三百萬元

雲林縣登革熱感染範圍擴大 全縣已9鄉鎮出現確診病例

陸不動產爆雷未平！金管會揭最新曝險狀況：證券保險共102.3億、閃過SOHO

他好奇「麥當勞為何不推線上點餐」 內行曝：1優勢不需要

相關新聞

嘉縣拓寬市殯道路民怨祖墳被挖 水上公所喊冤

嘉義縣、市政府聯手辦理市立殯葬管理所的聯外道路拓寬工程共3期，有縣民陳情，日前到場才發現祖墳被挖了，質疑縣府執行的第2期...

拍賣銀行？斗六市銀行一、二樓127坪店面 降價再賣

行政執行署嘉義分署將於下周二進行雲嘉地區不動產拍賣，當中雲林縣斗六市某銀行店面也名列其內，原來是租給銀行的地主積欠稅款遭...

雲林垃圾山15萬公噸 做成燃料棒仍燒不完

雲林縣林內焚化爐因弊案、環評問題無法啟用，垃圾去化長期仰人鼻息，環境部居中調度，但各縣市處理量能有限，雲林無法去化的垃圾...

台南安平漁港、商港協調 打造遊艇專屬航線

近年遊艇數量大增，台南市政府結合業者大推遊艇觀光，目前已設上百個遊艇泊位，不過遊艇進出安平商港、安平漁港隸屬不同單位管轄...

廣角鏡／嘉市優良烘焙業者 得獎出爐

嘉義市政府兩年前發起「烘焙業金（麥方）獎」，今年50家業者通過作業環境、食材等綜合評鑑，衛生局發現，最常不合格情形是細菌...

麻豆文旦限定版文創風 今啟運銷往日本橫濱

立委陳亭妃協助台南麻豆文旦外銷，今中午由農業部長陳吉仲及市議員陪同，在麻豆寮廍里舉辦麻豆文旦限定版啟運日本記者會，結合文...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦