嘉縣拓寬市殯道路民怨祖墳被挖 水上公所喊冤

嘉義縣、市政府聯手辦理市立殯葬管理所的聯外道路拓寬工程共3期，有縣民陳情，日前到場才發現祖墳被挖了，質疑縣府執行的第2期工程並未通知須遷葬；嘉縣水上鄉長林緗亭說，公所2月8日時公告，公告3個月期滿後，未遷葬視為無主墓，公所委託禮儀社代為起掘、安置。

李姓縣民指出，去年7月看到墳墓上有插立牌，就打電話詢問查估公司，並留下聯繫方式，也問過地主，都獲得「沒這麼快拆遷」答覆，所以決定再等候通知、當下才沒立即遷葬，不料半個月前卻發現有多個家族先人的祖墳被挖，連骨灰罈都遭打碎，現場清理時又找到祖先的骨骸，讓人很傻眼。

水上鄉殯葬管理所表示，接受縣府委託遷葬事宜，有公告也主動通知地主遷墓後可申請補償金，但因私人土地非公所承租，手上無墓主資料，無法逐一通知使用者遷葬，應由查估公司或地主聯絡墓主。

至於骨灰罈疑被摔破，林緗亭說，地方有習俗，「土公仔打破骨灰罈」，象徵要幫祖先換新家。

水上鄉殯葬管理所回應，經查禮儀社，疑有遺漏較小骨骸，另有些經鑑定是石頭而非骨骸，有於現場協助家屬處理後續事宜。

議員詹琬蓁認為，政府單位若已依法處理，而土地使用人未接獲地主的通知，應屬於使用者與地主、查估公司之間糾紛，可向公所調解會申請調解。