聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉縣拓寬市殯道路民怨祖墳被挖 水上公所喊冤
嘉義縣、市政府聯手辦理市立殯葬管理所的聯外道路拓寬工程共3期，有縣民陳情，日前到場才發現祖墳被挖了，質疑縣府執行的第2期工程並未通知須遷葬；嘉縣水上鄉長林緗亭說，公所2月8日時公告，公告3個月期滿後，未遷葬視為無主墓，公所委託禮儀社代為起掘、安置。
李姓縣民指出，去年7月看到墳墓上有插立牌，就打電話詢問查估公司，並留下聯繫方式，也問過地主，都獲得「沒這麼快拆遷」答覆，所以決定再等候通知、當下才沒立即遷葬，不料半個月前卻發現有多個家族先人的祖墳被挖，連骨灰罈都遭打碎，現場清理時又找到祖先的骨骸，讓人很傻眼。
水上鄉殯葬管理所表示，接受縣府委託遷葬事宜，有公告也主動通知地主遷墓後可申請補償金，但因私人土地非公所承租，手上無墓主資料，無法逐一通知使用者遷葬，應由查估公司或地主聯絡墓主。
至於骨灰罈疑被摔破，林緗亭說，地方有習俗，「土公仔打破骨灰罈」，象徵要幫祖先換新家。
水上鄉殯葬管理所回應，經查禮儀社，疑有遺漏較小骨骸，另有些經鑑定是石頭而非骨骸，有於現場協助家屬處理後續事宜。
議員詹琬蓁認為，政府單位若已依法處理，而土地使用人未接獲地主的通知，應屬於使用者與地主、查估公司之間糾紛，可向公所調解會申請調解。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言