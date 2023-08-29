快訊

蘇拉颱風海警發布 公路總局可能實施管制路段出爐

新聞幕後／侯友宜與郭台銘前天見過面 預計周三咖啡會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣拓寬市殯道路民怨祖墳被挖 水上公所喊冤

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣政府執行市立殯葬所聯外道路拓寬工程，有縣民未遷葬，近日發現祖墳遭挖。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣政府執行市立殯葬所聯外道路拓寬工程，有縣民未遷葬，近日發現祖墳遭挖。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣、市政府聯手辦理市立殯葬管理所的聯外道路拓寬工程共3期，有縣民陳情，日前到場才發現祖墳被挖了，質疑縣府執行的第2期工程並未通知須遷葬；嘉縣水上鄉長林緗亭說，公所2月8日時公告，公告3個月期滿後，未遷葬視為無主墓，公所委託禮儀社代為起掘、安置。

李姓縣民指出，去年7月看到墳墓上有插立牌，就打電話詢問查估公司，並留下聯繫方式，也問過地主，都獲得「沒這麼快拆遷」答覆，所以決定再等候通知、當下才沒立即遷葬，不料半個月前卻發現有多個家族先人的祖墳被挖，連骨灰罈都遭打碎，現場清理時又找到祖先的骨骸，讓人很傻眼。

水上鄉殯葬管理所表示，接受縣府委託遷葬事宜，有公告也主動通知地主遷墓後可申請補償金，但因私人土地非公所承租，手上無墓主資料，無法逐一通知使用者遷葬，應由查估公司或地主聯絡墓主。

至於骨灰罈疑被摔破，林緗亭說，地方有習俗，「土公仔打破骨灰罈」，象徵要幫祖先換新家。

水上鄉殯葬管理所回應，經查禮儀社，疑有遺漏較小骨骸，另有些經鑑定是石頭而非骨骸，有於現場協助家屬處理後續事宜。

議員詹琬蓁認為，政府單位若已依法處理，而土地使用人未接獲地主的通知，應屬於使用者與地主、查估公司之間糾紛，可向公所調解會申請調解。

林緗亭 使用者 嘉義

延伸閱讀

驚！嘉縣拓寬市殯道路 民眾未遷葬發現祖墳都被挖了

CP值超高！娜路彎大酒店「親子水陸活動」感受後山無限活力

超有力！嘉義水上鄉公所自辦公益活動 3小時募款逾20萬元

身材成焦點！蔡易餘「拚攤」體重達顛峰 蔡總統：選後一定要減肥

相關新聞

嘉縣拓寬市殯道路民怨祖墳被挖 水上公所喊冤

嘉義縣、市政府聯手辦理市立殯葬管理所的聯外道路拓寬工程共3期，有縣民陳情，日前到場才發現祖墳被挖了，質疑縣府執行的第2期...

雲林垃圾山15萬公噸 做成燃料棒仍燒不完

雲林縣林內焚化爐因弊案、環評問題無法啟用，垃圾去化長期仰人鼻息，環境部居中調度，但各縣市處理量能有限，雲林無法去化的垃圾...

台南安平漁港、商港協調 打造遊艇專屬航線

近年遊艇數量大增，台南市政府結合業者大推遊艇觀光，目前已設上百個遊艇泊位，不過遊艇進出安平商港、安平漁港隸屬不同單位管轄...

廣角鏡／嘉市優良烘焙業者 得獎出爐

嘉義市政府兩年前發起「烘焙業金（麥方）獎」，今年50家業者通過作業環境、食材等綜合評鑑，衛生局發現，最常不合格情形是細菌...

麻豆文旦限定版文創風 今啟運銷往日本橫濱

立委陳亭妃協助台南麻豆文旦外銷，今中午由農業部長陳吉仲及市議員陪同，在麻豆寮廍里舉辦麻豆文旦限定版啟運日本記者會，結合文...

台南東門陸橋因應開學趕工 提前開放汽機車通行

台南市東門陸橋及機車地下道因鐵路地下化工程封閉8個月，預計8月31日恢復通行，因應學校30日開學，將提前於明天29日下午...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦