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台南安平漁港、商港協調 打造遊艇專屬航線

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市觀旅局跨單位整合，規畫安平商港與安平漁港間的遊艇航行路線，近期將公告，省去個別申請的麻煩。記者鄭惠仁／攝影
台南市觀旅局跨單位整合，規畫安平商港與安平漁港間的遊艇航行路線，近期將公告，省去個別申請的麻煩。記者鄭惠仁／攝影

近年遊艇數量大增，台南市政府結合業者大推遊艇觀光，目前已設上百個遊艇泊位，不過遊艇進出安平商港、安平漁港隸屬不同單位管轄，屢次經過都要個別申請，遭埋怨造成困擾，為此南市府跨單位協調，近期將公告兩港間的專屬航線，穿越兩港將省去申請麻煩。

交通部航港局統計，10年前國內遊艇數118艘，至去年底已有3881艘；遊艇駕照更增逾21倍，2012年1019張，至去年底已2萬5044張。

觀旅局指出，鑒於安平商港、安平漁港分屬航港局及漁業署管轄，船隻行駛兩港區須分別申請核准，相當麻煩也不利觀光發展，跨單位及市府局處協調後，規畫讓遊艇行駛的航線，經多次開會討論已到最後階段，即將公布。

議員郭鴻儀則建議，現有海洋、水域資源還不足，應盤點幾處美麗的海岸，做好各項設施，同時每到蚵仔養殖季的蚵棚可能不利遊艇行駛的問題，也應有妥善改善辦法，才能打造真正的海洋城市。

觀旅局長林國華回應，中華西路上的臨安橋完工後，遊艇就可進入運河，串成更完整的港區、運河遊艇觀光航線。

遊艇業者表示，今年因受出國人多及颱風影響，生意不如去年暑假，目前抓暑假最後尾巴，吸引遊客從台南坐遊艇到澎湖小琉球觀光。

遊艇 航線 航港局 小琉球 蚵棚 漁業署 澎湖

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