雲林垃圾山15萬公噸 做成燃料棒仍燒不完

雲林縣林內焚化爐因弊案、環評問題無法啟用，垃圾去化長期仰人鼻息，環境部居中調度，但各縣市處理量能有限，雲林無法去化的垃圾累計堆出逾15萬公噸垃圾山，居民憂心成為環境危機；縣環保局指出，加強將垃圾轉為固體再生燃料，建請中央提高此種燃料混燒比例，才能加速去化。

雲林待去化的垃圾堆積在多個掩埋場，縣府指出，2019年開始打包垃圾，中央只補助兩年打包勞務費用，後來自編預算打包，累計打包11.2公萬噸垃圾；有住掩埋場附近的居民憂心，打包後的垃圾，放久了恐破損、汙染，也是治標不治本。

雲林縣環保局長張喬維說，持續強化雲林自主處理垃圾能力，2020年啟動零廢棄資源化系統做燃料棒，去年又引進全移動式垃圾機械分選產製固體再生燃料（SRF）系統，提升產出效率。不過礙於法令與煤灰去化的相關規定，目前混燒固體再生燃料的比例最高只能至5%，導致燃料棒不斷產出卻消化不完，建請中央能加速推動混燒比例提高，並建立使用SRF相關碳權抵換制度，讓國內企業能有所依據。