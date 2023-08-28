台南登革熱增147例 市府籲確診者發病5天內減少外出

台南市今天新增147例本土登革熱確診病例，市府研判前段時間降雨機率高，造成疫情控制難度提升，再次呼籲民眾配合噴藥措施，確診者發病5天內應減少外出。

台南市政府衛生局發布新聞稿指出，今日147例分布狀況為安南區36例，東區32例，南區及永康區各21例，中西區12例，北區11例，仁德區5例，安平區、歸仁區及關廟區各2例，佳里區、新市區及鹽水區各1例，年齡介於1歲至87歲，至今累計本土病例2583例。

衛生局指出，因前一段時間颱風、陣雨等因素，造成疫情控制難度提升，此次流行的第1型登革熱症狀也較不易診斷，病例數增加快速，台南市政府登革熱防治中心依據疾病管制署所制訂登革熱防治工作指引，聽取疾病管制署南區管制中心專業建議，制訂化學防治執行方式。

衛生局表示，針對單一病例，以個案住家為中心，採前後左右上下9戶九宮格方式噴藥，以氣霧式殺蟲劑（合成除蟲菊精）進行防治，戶外則以個案住家為中心進行周圍半徑100公尺水噴（有機磷）；針對群聚病例則劃定大區塊範圍，進行由外向內包抄方式噴藥，每次3小時完成300至400戶。

衛生局指出，執行大區塊噴藥時，因斑蚊會往沒有噴藥的地方竄逃，所以劃定範圍內家戶都需要接受噴藥，家戶內噴藥的確造成不便，但忍受一時不便，才能將疫病儘速控制，呼籲民眾體諒與配合。

台南市衛生局指出，近日有些里長反映確診病例在社區內趴趴走，希望能隔離避免傳播，但依傳染病防治法規定，登革熱為第二類法定傳染病，屬於「得隔離」而不是「應隔離」，無法強制，部分病患警覺性低，病毒血症期外出趴趴走，對登革熱防治無疑雪上加霜。

衛生局強調，確診病例應在發病5天內減少外出，如必須上班上課或採買，應著長褲長袖，皮膚露出處應噴灑防蚊液，並減少在外停留時間，以免被病媒蚊叮咬，成為新傳染源。