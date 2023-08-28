快訊

王國材證實 程家平接任氣象署長、楊正君接任鐵道局長

郭台銘今宣布獨立參選總統 朱立倫坦言「心情很差」曝與柯文哲有1共識

蘇拉增強最快深夜23:30發布海警 氣象局曝「這兩地區」首當其衝嚴防大雨

民雄大士爺祭9月5日登場 踩街祈福、美食辦桌先熱場

中央社／ 嘉義縣28日電

嘉義民雄大士爺祭9月5日登場，9月2日嘉縣府與民雄鄉各界將舉行「迎大士爺創意踩街祈福繞境」及「食辦桌－澎湃桌頂，鬧熱下街」熱場活動，邀請全國民眾共襄盛舉。

民雄大士爺祭9月5日至7日起將連續舉行3天，7日為祭祀最後一天，大士爺廟將舉行普度大法會，恭請大士爺監普，再恭送大士爺火化升天。

嘉義縣政府為吸引全國各地民眾來看參拜、看熱鬧，與民雄鄉公所、商圈協會等團體今天召開記者會，說明搭配祭典的各項精彩活動，縣長翁章梁致詞宣布，9月2日將先在民雄鬧區舉行「食辦桌—澎湃桌頂，鬧熱下街」及「迎大士爺創意踩街祈福繞境」。

另外，9月5日開始為期3天的「大士爺祭」，邀請入圍金曲獎的「裝咖人」及「島嶼都市浪漫譚」、「傲詩妮」等知名樂團在大士爺廟前帶來音樂饗宴。

翁章梁接受媒體聯訪說，大士爺祭與恆春搶孤、頭城搶孤、基隆中元祭並列台灣四大普度祭典，都是歷史悠久的人文盛事，而且一年當中只有大士爺祭期間能看到高9尺3寸的紙糊大士爺神像，是人生難得體驗。

嘉縣府文化觀光局表示，活動期間人潮眾多，民眾請搭乘大眾運輸前往民雄，台鐵在9月5日至7日，新增嘉義-斗六區間車1往返（2列次）；對號列車152次、521次、149次停靠民雄站，詳情參考台鐵網站公告。

嘉義 搶孤

延伸閱讀

國1嘉義民雄南下254.8公里 大貨車削頂成敞篷回堵3公里

賴清德剛返底國門 原嘉義參拜新港、民雄廟宇突喊卡

嘉義好神！ 民雄大士爺文化祭、布袋過溝火燈夜巡將登場

惡臭撲鼻！民雄行人地下道大雨阻塞 水淹10公分封閉

相關新聞

台南登革熱疫情熱區市場擬周一固定休市噴藥 攤商反彈

台南市近日本土性登革熱確診病例大幅增加，市場處通令各與疫情相關的69處市場，須自9月1日起，每周一休市辦理清消作業，使得...

台南登革熱大增147例 病患趴趴走讓里長無奈

台南市今天本土登革熱病例大增147例，累積2583例，今日147例分布狀況為安南區36例，東區32例，南區及永康區各21...

麻豆文旦限定版文創風 今啟運銷往日本橫濱

立委陳亭妃協助台南麻豆文旦外銷，今中午由農業部長陳吉仲及市議員陪同，在麻豆寮廍里舉辦麻豆文旦限定版啟運日本記者會，結合文...

台南東門陸橋因應開學趕工 提前開放汽機車通行

台南市東門陸橋及機車地下道因鐵路地下化工程封閉8個月，預計8月31日恢復通行，因應學校30日開學，將提前於明天29日下午...

雲林啟動校園生理用品補助 每月提供弱勢生200元衛生棉

雲林縣教育處今天舉辦「友善提供多元生理用品推動方案」研習，縣長張麗善同步宣布方案啟動，每月將提供弱勢學童200元購買生理...

嘉義50家烘焙名店出爐 讓饕客安心買、放心吃、貼心送

為提升烘焙食品衛生安全及品質，嘉義市衛生局針對烘焙業等從業人員、作業環境、設施、食材及用水等進行實地綜合評鑑，今天舉辦「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦