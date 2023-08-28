民雄大士爺祭9月5日登場 踩街祈福、美食辦桌先熱場

嘉義民雄大士爺祭9月5日登場，9月2日嘉縣府與民雄鄉各界將舉行「迎大士爺創意踩街祈福繞境」及「食辦桌－澎湃桌頂，鬧熱下街」熱場活動，邀請全國民眾共襄盛舉。

民雄大士爺祭9月5日至7日起將連續舉行3天，7日為祭祀最後一天，大士爺廟將舉行普度大法會，恭請大士爺監普，再恭送大士爺火化升天。

嘉義縣政府為吸引全國各地民眾來看參拜、看熱鬧，與民雄鄉公所、商圈協會等團體今天召開記者會，說明搭配祭典的各項精彩活動，縣長翁章梁致詞宣布，9月2日將先在民雄鬧區舉行「食辦桌—澎湃桌頂，鬧熱下街」及「迎大士爺創意踩街祈福繞境」。

另外，9月5日開始為期3天的「大士爺祭」，邀請入圍金曲獎的「裝咖人」及「島嶼都市浪漫譚」、「傲詩妮」等知名樂團在大士爺廟前帶來音樂饗宴。

翁章梁接受媒體聯訪說，大士爺祭與恆春搶孤、頭城搶孤、基隆中元祭並列台灣四大普度祭典，都是歷史悠久的人文盛事，而且一年當中只有大士爺祭期間能看到高9尺3寸的紙糊大士爺神像，是人生難得體驗。

嘉縣府文化觀光局表示，活動期間人潮眾多，民眾請搭乘大眾運輸前往民雄，台鐵在9月5日至7日，新增嘉義-斗六區間車1往返（2列次）；對號列車152次、521次、149次停靠民雄站，詳情參考台鐵網站公告。