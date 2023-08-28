台南登革熱大增147例 病患趴趴走讓里長無奈

台南市今天本土登革熱病例大增147例，累積2583例，今日147例分布狀況為安南區36例，東區32例，南區及永康區各21例最多，登革熱防治中心為求防治最大效益，制訂新的化學防治執行方式，徹底斬除病媒蚊，也感謝民眾配合。不過，部分病患趴趴走令防疫人員無奈。

台南市政府登革熱防治中心上月底迄今，因颱風陣雨不斷等因素造成疫情控制上的難度提升，病例數也因颱風陣雨及第1型登革熱症狀不易診斷而飆升，為求防治最大效益，依據疾病管制署所制訂登革熱防治工作指引，聽取疾病管制署南區管制中心專業建議，制訂化學防治執行方式。

單一病例部分，以個案住家為中心，採前後左右上下9戶噴藥的九宮格方式，以氣霧式殺蟲劑（合成除蟲菊精）防治，戶外則以個案住家為中心進行周圍半徑100公尺的水噴（有機磷）。群聚病例部分則劃定大區塊範圍由外向內包抄的方式噴藥，每次3小時完成300至400戶。

近日許多民眾提出疑問，是否噴過1次藥就不須要再噴藥？ 登革熱防治中心回應，是否需再噴藥依該地區感染風險而定，例如小美昨日確診為登革熱病例，今日於住家及前後左右上下的鄰居進行家戶內九宮格的噴藥，但過了數天，小美住家附近100公尺內又陸陸續續有登革熱病例出現，表示小美家附近仍存在帶病毒的斑蚊，這時候登防中心就會大區塊噴藥，小美家在區塊噴藥的範圍內，就必須再接受第2次噴藥。

有些里長對於確診病例在社區內趴趴走的情形感到無奈，紛紛跟登防中心提出希望能夠隔離病例就可避免傳播，登防中心也提出說明，依傳染病防治法規定，登革熱屬於第2類法定傳染病，為「得隔離」而不是「應隔離」。但部分病患警覺性低，病毒血症期外出趴趴走，隨身帶著病毒走，對登革熱防治無疑是雪上加霜。登防中心呼籲所有的病例應該在發病5天內減少外出，如必須上班上課或採買，應著長褲長袖、皮膚露出處應噴灑防蚊液，並減少在外停留時間，以免斑蚊叮到又成為新的傳染源，讓家人及朋友成為下一波受害者。