趕開學日前 台南東門陸橋8月29日提前恢復通行

連接台南市東區與中西區的東門陸橋及機車地下道因鐵路地下化工程封閉，東門陸橋原定31日恢復通行，經鐵道局南工處加快工程進度，將提前於明天下午4時開放車輛通行。

台南市政府交通局長王銘德今天透過新聞稿表示，東門陸橋及機車地下道為市民日常往返東區及中西區必經重要道路，因台鐵地下化工程封閉8個月，因應學校30日開學，經鐵道局南工處趕工，將提前於明天下午4時開放車輛通行，也是東門陸橋首次開放機車行駛，且為汽機車混合車道，呼籲民眾小心駕駛。

王銘德指出，東門陸橋因車道路幅3.5公尺，無法增設機車道，加上原機車地下道封閉，改設為汽機車混合道，開放機車行駛陸橋，為避免大型車輛與機車併行，產生內輪差交通事故風險，恢復通行後東門陸橋禁止大客車、5噸以上大貨車及聯結車行駛，駕駛人應特別注意汽機車併行安全性。

他說，陸橋往府前路方向下橋匝道以車行方向分流，下橋要右轉往北門路車輛靠右行駛外側車道，要進入圓環往民權、府前、大同路方向車輛靠左行駛內側車道；另外，汽、機車進入圓環後，汽車繞行內環車道，機慢車繞行外環車道，交通局也已調整東門陸橋前後兩端標誌標線，用路人應依循指示行駛。

王銘德指出，交通部鐵道局與南市府相關單位建立溝通平台，如遇緊急事件可立即處理，大台南智慧交通中心也已將東門陸橋鄰近路口納入密切監測，並將配合車流量機動調整路口紅綠燈時制，把交通衝擊降至最低。