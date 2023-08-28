雲林啟動校園生理用品補助 每月提供弱勢生200元衛生棉

雲林縣教育處今天舉辦「友善提供多元生理用品推動方案」研習，縣長張麗善同步宣布方案啟動，每月將提供弱勢學童200元購買生理用品與國二男生免費接種9價HPV疫苗，以打造健康友善與性別平等的校園。

張麗善表示，教育處啟動「友善提供多元生理用品推動方案」，除針對中低收入戶、低收入戶、邊緣戶等弱勢學童，每月提供200元生理用品，讓月經貧窮孩子透過這項生理用品協助，衛生、健康獲得保護。

張麗善指出，除提供生理用品，在友善店家，友善企業公司及包括綜合福利大樓等各公共場館，將提供衛生棉給需要者使用，同時也配合「小紅帽運動」落實友善平等環境，此外，今年度9價HPV疫苗施打將擴大至國二男生，提早受到保護，強化預防醫學，確保學生安全。

今天研習約200名種子教師參與，由鎮南國小提供所製作的影音素材，再由講師說明使用方式及引導方法，擴大推廣月經教育及性別平等教育效益，讓師生擁有同理心、問題解決、溝通、自我肯定、懂得拒絕、情緒調適等能力素養，關切性平相關議題，帶動和諧校園環境。

教育處長邱孝文說，多媒體影音提供適齡、適切的月經教育，教學生正確使用生理用品、月經保健，建置性平健康環境，消弭性別歧視，建構友善校園。