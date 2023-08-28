嘉義50家烘焙名店出爐 讓饕客安心買、放心吃、貼心送

為提升烘焙食品衛生安全及品質，嘉義市衛生局針對烘焙業等從業人員、作業環境、設施、食材及用水等進行實地綜合評鑑，今天舉辦「烘焙業金（麥方ㄆㄤˋ）獎」表揚50家通過評鑑業者；嘉義市長黃敏惠表示，經由嚴格評鑑，讓衛生安全管理種子向下扎根，提升品質及形象，民眾消費時能有更安心的選擇，安心買、放心吃、貼心送！

市衛生局委託高雄餐旅大學協助辦理，邀集烘焙食品相關專家與衛生局稽查員至業者現場進行實地綜合評鑑，上午辦理「112年烘焙金（麥方）獎頒獎典禮暨中秋烘焙展」，以協助業者建立食品良好衛生規範（GHP）。市長黃敏惠並為優良烘焙業者頒獎表揚。

黃敏惠表示，所有通過評鑑的50家烘焙業者都是經由層層把關、嚴格評核後才能順利過關，能夠貼上金（麥方）獎標章代表的是食品衛生安全，讓嘉義旅客、市民能夠安心買、放心吃、貼心送。

衛生局表示，在評鑑過程中最常出現不及格的是細菌數偏高，經查係從業人員個人衛生習慣不好、品管瑕疵等，可惜沒能通過評鑑。