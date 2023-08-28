台南登革熱疫情嚴峻！推新政策 熱區市場每周一休市

8月30日周三開學在即，台南登革熱疫情嚴峻，連續幾天都上百人染疫，市場處今宣布，熱區公民有市場每周一休市大噴消，並配合登革熱指揮中心防疫政策，9月1日起，各熱區公、民有市場及周遭攤商須配合化學防治，周一休市1日，透過熱區市場大範圍同步清消，以爭取藥效發揮時間，消滅病媒蚊。

市長黃偉哲表示，南市已累計本土登革熱病例2332例，連續幾天都超過百例，目前已有25行政區有病例足跡，且疫情逐漸升溫，市場處人員並加緊清查熱區廢棄民有市場，即刻就市場內髒亂環境聯合區公所、衛生局清運廢棄物及清消，呼籲各民有市場負責人務必每日自主巡檢，維護市場內環境整潔與公共衛生，以保障周邊市民健康安全，也請市民落實「巡、倒、清、刷」四大要訣。

經發局長林榮川說，南市曾於2015流行第2型本土登革熱疫情，今年流行社區的則是第1型，如同一人感染不同型別登革熱病毒，極可能發展為出血性登革熱，死亡率達20%，不可不慎。為保障市場攤商與消費者健康，市府祭出新的登革熱防治政策，自9月1日起，各熱區公、民有市場及周遭攤商須於每周日 (早市自下午起，黃昏市場自晚上起) 及周一配合化學防治，每周一休市1日，便於清消作業，降低人群聚集，以利疫情防治。熱區市場包含仁德區、永康區、東區、歸仁區、南區、安南區、中西區及北區。

市場處長陳豪吉表示，因傳統市場是民眾日常採買及購物的場所，近期登革熱疫情熱區逐步擴大，面對越演越烈的登革熱疫情，市場處持續加強防疫力道，除定期至公民有市場巡檢孳清，並加碼熱區市場每禮拜進行噴藥，同時成立稽督小組至各市場複檢，如有查獲陽性容器即開立舉發單送衛生局憑辦。自6月登革熱疫情開始至今已累計巡檢次數2793場，尋獲積水容器數6471個，其中查獲21處陽性容器，辦理噴藥消毒計1094場。