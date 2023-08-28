驚！嘉義市殯拓寬道路 民眾未遷葬發現祖墳都被挖了

嘉義市立殯儀館聯外道路狹小，每逢大日、清明連假就會塞車，由嘉義縣政府辦理拓寬工程，今年2月公告3筆土地需遷葬。有市民今天陳情，未接獲通知祖墳需遷葬，日前到場才發現祖先墓被挖了。水上鄉殯葬管理所指出，公告期滿3個月後，未遷葬將視為無主墓，由公所代為安置。

民眾表示，祖墓建於1997年，有購買使用權，去年7月28日得知道路要拓寬，曾向地主告知願意配合遷葬，並留下聯絡電話跟地址，期間沒接到任何聯絡，卻突然在半個月前，發現祖墓全被挖了，連骨灰罈都被打碎，骨頭竟還沒撿乾淨，痛批地主沒通知土地使用人。