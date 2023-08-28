粉紅來襲！嘉義市「2023光織影舞」中秋節開展 秀粉紅時尚

嘉義市「光織影舞」光影藝術展，將於9月29日至10月10日每日18時至22時，在北香湖公園登場。Lady GaGa（女神卡卡）賞識的台灣新銳設計師Daniel Wong（黃偉豪）擔任策展人，全展區大膽運用粉紅色系，將顛覆遊客視覺感官。

粉紅色主題，正好呼應今年3月韓國超人氣女團BLACKPINK來台開唱，以及近期全球賣座電影《Barbie芭比》，與芭比風潮在精品時尚圈掀起的粉紅風暴。

市長黃敏惠表示，2020年首次舉辦「光織影舞」光影藝術展，帶來許多觀光人潮，也創造不少旅宿業商機，榮獲多項國際設計大獎，已成為嘉義市知名觀光旅遊品牌與城市IP。今年活動由Daniel Wong擔任策展人，跨界為「光織影舞」帶來無限可能與想像空間。9月29日當天的開幕活動，大玩創意時尚秀，將會是史無前例的全台創舉，「小城市、大創新」，要讓嘉義市的美好被全世界看見。

觀光新聞處處長張婉芬表示，今年有不少粉紅力量爆發，換嘉義市「光織影舞」接棒，北香湖公園將變身「粉紅世界」，活動內容包括光影秀、主題表演和粉紅市集等，精彩可期，另外白沙屯媽祖將於10月7日、8日來嘉市贊境，10月份嘉義市將成為一座PINK CITY，邀請全國民眾前一起來體驗「粉夢幻」的粉紅派對，感受嘉義市的迷人魅力。