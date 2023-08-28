雲林垃圾堆出15萬噸垃圾山 產製燃料棒因法規限制消化不完
雲林縣林內焚化爐因弊案、環評問題無法啟用，垃圾去化長期仰人鼻息，屢屢爆發垃圾危機，環保署雖居中調度，但受限各縣市焚化爐歲修、事業廢棄物去化排擠等因素，垃圾產出與去化無法達成平衡，無法去化的垃圾日漸堆積，到現在已經堆出累計逾15萬噸的垃圾山。
垃圾山危機一觸即發，更成為附近居民的民怨，為此，雲林縣從2019年開始打包垃圾，一開始有環保署補助打包勞務費用，但只補助二年就沒有下文，雲林縣政府自編預算打包，至今累計打包11.2萬噸垃圾，垃圾打包治標不治本，打包後的垃圾無法去化，時間一久可能破損汙染，成為另一危機。
雲林縣環保局長張喬維表示，垃圾處理若無法自主，長期仰賴他人，只會一次又一次帶來危機，為強化雲林自主處理垃圾能力，2020年已啟動ZWS零廢棄資源化系統，透過粗破碎、細破碎、篩分及磁吸，做出RDF燃料棒；去年又引進全移動式垃圾機械分選產製SRF系統，提升燃料棒產出效益。
張喬維說，SRF燃料棒已推動至台塑石化公司使用，礙於法令與煤灰去化的相關規定，目前混燒比例最高只能至5%，要再提升混燒比例則面臨法規限制的困境，導致SRF燃料棒不斷產出，卻消化不完，雲林縣至今已產製SRF量能達2萬395公噸，目前半數堆置中，也是另一項待解的難題。
張喬維說，雲林縣試圖解決縣內垃圾問題，推動生活垃圾轉製固體再生燃料SRF，卻礙於法令與煤灰去化的相關規定，目前混燒比例最高只能至5%，縣府向中央反映未果，他建請中央能加速推動SRF混燒比例提高，並建立使用SRF相關碳權抵換制度，讓國內企業能有所依據。
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