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山上國小新校舍啟用 後天開學放颱風假？南市府：颱風、登革熱雙重挑戰

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
百年老校山上國小新校舍啟用，市長黃偉哲與地方人士參與剪綵見證。記者周宗禎／攝影
百年老校山上國小新校舍啟用，市長黃偉哲與地方人士參與剪綵見證。記者周宗禎／攝影

台南市山上區山上國小今天新建校舍落成啟用。主持啟用典禮的市長黃偉哲面對地方關心強颱蘇拉可能侵襲南部時表示，蘇拉太接近南部，預計後天最接近的時候又剛好開學日，會有放颱風假的問題，市府會密切觀察颱風動向。

颱風過後可能到處積水，黃偉哲要求各校要做好準備，落實校園環境整理，避免病媒蚊孳生，造成疫情傳播。開學就要面對颱風與登革熱的雙重挑戰，各校必須嚴陣以待，環境孳清更要確實把關。他保證，市府也會盡力協助，將登革熱阻絕於校園之外。

山上國小創校117年，新校舍啟用立委郭國文、副議長林志展、議員余柷青、陳碧玉等見證山上國小百年歷史的重要時刻。黃偉哲表示，新建校舍將搭配最新的課桌椅及先進科技配備輔助學習，未來也將提供更優質的教育與教學服務，歡迎外出打拼的山上區民眾帶孩童返鄉就學。

黃偉哲指出，山上國小擁有百年校史，但因校舍及設備老舊不敷使用，市府向中央爭取預算重建，讓學童開學後可在最新的校舍上課。

山上國小民國前5年創校，是山上區唯一的小學，原校舍經鑑定耐震能力不足，市府爭取中央經費補助，加上預算，耗資7千8百多萬元興建，共14間教室。

市府表示，近年受惠南科效應，山上國小年年增班，在112學年新增幼兒園一班共二班幼兒園在新建教室內。新校舍塑造「童心童夢」校園；建築結構耐震且通風採工俱佳，注重環保永續，採用綠色建築材料及節能設備。

百年老校山上國小新校舍啟用，市長黃偉哲與地方人士參與剪綵見證。記者周宗禎／攝影
百年老校山上國小新校舍啟用，市長黃偉哲與地方人士參與剪綵見證。記者周宗禎／攝影
百年老校山上國小新校舍啟用，市長黃偉哲與地方人士參與剪綵見證。記者周宗禎／攝影
百年老校山上國小新校舍啟用，市長黃偉哲與地方人士參與剪綵見證。記者周宗禎／攝影
百年老校山上國小新校舍啟用，市長黃偉哲與地方人士參與剪綵見證。記者周宗禎／攝影
百年老校山上國小新校舍啟用，市長黃偉哲與地方人士參與剪綵見證。記者周宗禎／攝影

颱風假 黃偉哲 綠色建築

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