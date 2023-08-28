雲林縣登革熱感染範圍擴大 全縣已9鄉鎮出現確診病例

雲林縣本土登革熱昨新增3例確定病例，全縣確診累計261例，全縣已有9鄉鎮出現確診病例，疫情範圍似有擴大趨勢。雲林縣衛生局指出，縣內登革熱疫情嚴峻，已加強各場域登革熱防治稽查，貫徹強力執法，若查獲陽性孳生源將逕行舉發。

雲林縣昨新增3例登革熱確診（斗六市林頭里1例，古坑鄉朝陽村1例，以及西螺鎮新安里1例），2例由醫院通報確診，另1例為社區篩檢NS1陰性，但經疾管署檢驗抗體陽性，顯示已感染一段時間。防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，並動員孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作。

目前雲林縣確診累計261例，已有9鄉鎮出現病例，其中古坑鄉220例、斗六市32例、台西鄉海口村1例、虎尾鎮公安里1例、林內鄉2例、斗南鎮2例、莿桐鄉莿桐村1例、大埤鄉興安村1例及西螺鎮新安里1例。

衛生局表示，雲林縣登革熱疫情嚴峻，加上今日部分地區仍有降雨趨勢，下雨過後容易產生積水容器，易形成登革熱病媒蚊孳生源，提醒民眾雨後主動清除積水容器等孳生源。

雲林縣府已加強各場域登革熱防治稽查，貫徹強力執法，倘查獲陽性孳生源將逕行舉發，登革熱疫情熱區古坑鄉荷苞村處6000元罰鍰，其他地區處3000元罰緩。