年少凶狠任軍火商軍師 晚年潛身廟務公益…「沈巡官」走完傳奇一生

曾混跡江湖外號「巡官」的前台南縣議員、六甲鄉長沈進忠，昨傍晚驚傳病故，享壽77歲，沈年輕闖蕩江湖成名，中年成功轉戰政壇，晚年潛身廟會公務，如今人生驟然謝幕，更添傳奇。

沈進忠出身台南六甲，早年闖蕩江湖，跟隨知名軍火販子許金德多年，常給許出點子，當年曾想出以救護車載送整批槍枝、或是將槍械藏放在瓦斯桶中，成功躲避警方追緝，他也因足智多謀，當年意氣風發時常出入酒店，喝茫時往往在腰際插上雙槍，瀟灑俐落氣燄，在道上有著「沈巡官」封號。

許金德1995年在台南新營遭槍殺，沈進忠因為人四海，結識三教九流人物，決定轉戰政壇，順利當選台南縣3屆縣議員，後來還當上六甲鄉鄉長，在地方政壇影響力舉足輕重，支持著橫跨藍綠，聲勢如日中天。

不過，當時警方獲報沈進忠擔任縣議員期間，開設職業流動賭場牟利，2007年更被檢警兵分三路搜索，當時在沈進忠女友租屋處，搜出貝瑞塔手槍及14發子彈，沈因擁槍自重，遭台南法院依槍砲案判刑7年，後拒不到案遭通緝。

當時警方以為沈進忠已潛逃出境，後接獲密報沈靠親友掩護藏身台南，2015年5月7日循線在台南佳里區一處鴨寮逮捕，解送歸案服刑，前後逃亡達7年。