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年少凶狠任軍火商軍師 晚年潛身廟務公益…「沈巡官」走完傳奇一生

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
1999年宋楚瑜獨立參選總統，時任台南縣議員的沈進忠（左二）陪同在廟裡進香。報系資料照
1999年宋楚瑜獨立參選總統，時任台南縣議員的沈進忠（左二）陪同在廟裡進香。報系資料照

曾混跡江湖外號「巡官」的前台南縣議員、六甲鄉長沈進忠，昨傍晚驚傳病故，享壽77歲，沈年輕闖蕩江湖成名，中年成功轉戰政壇，晚年潛身廟會公務，如今人生驟然謝幕，更添傳奇。

沈進忠出身台南六甲，早年闖蕩江湖，跟隨知名軍火販子許金德多年，常給許出點子，當年曾想出以救護車載送整批槍枝、或是將槍械藏放在瓦斯桶中，成功躲避警方追緝，他也因足智多謀，當年意氣風發時常出入酒店，喝茫時往往在腰際插上雙槍，瀟灑俐落氣燄，在道上有著「沈巡官」封號。

許金德1995年在台南新營遭槍殺，沈進忠因為人四海，結識三教九流人物，決定轉戰政壇，順利當選台南縣3屆縣議員，後來還當上六甲鄉鄉長，在地方政壇影響力舉足輕重，支持著橫跨藍綠，聲勢如日中天。

不過，當時警方獲報沈進忠擔任縣議員期間，開設職業流動賭場牟利，2007年更被檢警兵分三路搜索，當時在沈進忠女友租屋處，搜出貝瑞塔手槍及14發子彈，沈因擁槍自重，遭台南法院依槍砲案判刑7年，後拒不到案遭通緝。

當時警方以為沈進忠已潛逃出境，後接獲密報沈靠親友掩護藏身台南，2015年5月7日循線在台南佳里區一處鴨寮逮捕，解送歸案服刑，前後逃亡達7年。

地方人士說，沈進忠幾年前假釋出獄行事轉趨低調，生活重心投入寺廟公益，他常年擔任地方信仰中心六甲恆安宮媽祖廟主委，對於弱勢鄉親更是大力扶助，不過去年傳出健康亮起紅燈，已較少公開露面，這次傳出噩耗，地方都相當錯愕。

綽號「巡官」的前台南縣議員沈進忠驚傳病故，地方震驚不已。圖／取自寺廟大小事
綽號「巡官」的前台南縣議員沈進忠驚傳病故，地方震驚不已。圖／取自寺廟大小事
縣議員時期沈進忠（右）。報系資料照
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