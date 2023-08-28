南科聯絡道新設高架道路 完工9成

為解決南科園區長期對外交通瓶頸，台南市政府向中央爭取國道8號南科聯絡道新設立體高架道路，直通新港社大道，分流進出園區，市府昨天指出，工程進度達9成，拚年底前完工。有開車通勤族提醒，新高架道路終點再往園區，還有1路口也常阻塞；市府表示，用燈號管制來改善。

市府工務局表示，新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程經費約3.3億元，採立體化車道設計，長約500公尺、寬30公尺，前年8月開工，未來市區及國道8號車輛轉入，不用再停等紅綠燈可直通園區，約可節省10至15分鐘路程。

園區聯電公司的張姓研發工程師說，平常上下班塞車夢魘，尖峰時段幾乎都繞路或晚點再回永康區的住處，希望未來通車後，能有效解決讓南科人頭痛老問題。

另有通勤族提醒，立體高架道路終點，再往南科園區100公尺，還有1個路口常釀很長車陣；南市工務局回應，會跟交通局及內政部營建署協調，尖峰時段調整管制燈號解決，將讓這項重大工程有效發揮關鍵效用。

南科台南園區有逾8萬多員工，近年發展快速，通往台南市區及國8之間的南科南、北路，即新港社大道，上下班車流龐大，尤其新港社大道與南科聯絡道路口因交通號誌切換，更是交通瓶頸，車陣回堵動輒10分鐘以上，用路人叫苦連天。