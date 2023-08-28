嘉市11處公園新遊具 拚年底驗收開放使用

衛福部規定各縣市政府未完成「新式兒童遊具」備查者，須拆除或封閉遊具，嘉義市有議員指出，許多民眾發現公園裡面的遊具至今仍拉上警戒線，質疑執行率低；市府指出，剩11處公園遊具還沒改善備查，將於9月開工，預計年底前完成驗收、開放使用。

市府建設處公園科表示，嘉義市總共34處公園中26座有兒童遊具，只剩南興、中庄、後湖、芳草、文雅、短竹、劉厝1、2、3號公園、湖內和光路等11座公園裡的遊具還沒有完成，將於9月動工，遊具完工後要安全檢驗通過。

市議員鄭光宏表示，衛福部公布「兒童遊戲場設施安全管理規範」規定，2017年1⽉25⽇前各縣市政府及所屬管理機關已設置的設施，未於今年1⽉24⽇前完成備查者須拆除或封閉使用。

這法規6年前就通過，第1階段給各縣市3年改善期到2020年，因國內檢驗能量低，再給3年緩衝期至今年1月24日。

鄭光宏5月首次定期會質詢，建設處管理的公園附設兒童遊戲場26處，只完成11處備查，質疑市府執行率太低。

鄭光宏昨天再表示，近來有許多民眾關心，想知道公園內被拉上警戒線的遊具，何時能開放使用？

經他向市府查詢整理，發現未符合新式遊具規範的公園遊具還有11座，大部分是社區公園。